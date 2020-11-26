Зеленский назначил главой Николаевской ОГА руководителя штаба "Слуги народа"

Президент Владимир Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей главы Николаевской областной администрации Георгия Решетилова и назначил главой этой ОГА Виталия Кима. Об этом говорится в указах главы государства №516 и №517 от 25 ноября.

Кроме того, указами №№520-522 президент уволил, согласно поданным ими заявлениям, руководителей глав районных администраций — главу Раховской РГА Закарпатской области Виктора Медвидя, главу Ореховской РГА Запорожской области Анатолия Хворостянова и главу Борзнянской РГА Черниговской области Ларису Осадчук.

Пресс-служба президента также сообщает, что Зеленский уже встретился с Кимом, вручив ему служебное удостоверение и пожелав вдохновения в должности главы Николаевской ОГА.

Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе, возглавлял ряд частных предприятий.

Он также возглавлял избирательный штаб пропрезидентской партии "Слуги народа" на местных выборах 2020 года в Николаеве, баллотировался в Николаевский городской совет от этой партии и был избран его депутатом.

Напомним, 17 ноября Зеленский уволил главу Николаевской ОГА Александра Стадника. Он проработал на этой должности год и два месяца.

Отметим также, что накануне президент уволил Дмитрия Габинета с должности главы Хмельницкой областной администрации.