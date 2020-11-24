Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил Дмитрия Габинета с должности главы Хмельницкой областной администрации согласно поданному им заявлению. Об этом говорится в указе главы государства №510 от 24 ноября.

В свою очередь, следующим указом №511 президент возложил временное исполнение хмельницкого губернатора на Романа Примуша, который с января занимает должность первого замглавы ОГА.

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В 2019 году Примуш был директором Агентства территориального развития Хмельницкой области, а до этого в течение девяти лет работал чиновником областного отделения Антимонопольного комитета.

Напомним, 18 ноября Кабмин согласовал увольнение Габинета и назначение главой Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия.

Последний является предпринимателем, владельцем ООО "Делиция", занимающегося ресторанной деятельностью и предоставлением услуг мобильного питания.

Габинет же был назначен на должность руководителя Хмельницкой области в ноябре 2019 года.