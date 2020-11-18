Кабмин утвердил нового главу Гостаможни и согласовал увольнение хмельницкого губернатора

Кабинет министров утвердил назначение главой Государственной таможенной службы Павла Рябикина, с 2017 года бывшего генеральным директором международного аэропорта "Борисполь" (Киев). Как передает "Интерфакс-Украина", такое решение правительство приняло на заседании 18 ноября.

Напомним, правительство согласовало назначение Рябикина, победившего на конкурсе на главу Таможни, 29 октября. После этого последовала спецпроверка, прошедшая успешно.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кабмин также согласовал увольнение главы Хмельницкой областной администрации Дмитрия Габинета и назначение на этот пост Сергея Гамалия. Последний является предпринимателем, владельцем ООО "Делиция", занимающегося ресторанной деятельностью и предоставлением услуг мобильного питания.

Еще одним кадровым решением правительства стало назначение Андрея Чеснокова на должность заместителя министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции.

Читайте также: Кабмин перенаправил 210 млн грн на развитие городского транспорта

Помимо этого, Кабмин назначил Ирину Овчаренко первым заместителем главы Национального агентства государственной службы путем заключения с ней контракта о прохождении госслужбы на период карантина.

Напомним, что Рябикин был депутатом третьего, четвертого и седьмого созывов Верховной Рады, в том числе в созыве 2012-2014 годов представлял партию УДАР Виталия Кличко. В 2014-2015 годах был заместителем главы Киевгорадминистрации, коим был и до сих пор является сам Кличко.

Ранее, еще в 2005-2006 годах Рябикин занимал должность замминистра транспорта и связи, в 2009-2010 годах был послом Украины в Дании.

22 октября Кабмин уволил и.о. главы Гостаможслужбы Андрея Павловского, назначив вместо него первого замглавы ведомства Евгения Ентиса. Последний тогда заверил, что его повышение — временное.

В свете нынешнего назначения Рябикина, как сообщила Гостаможслужба, он вернется на должность замглавы ведомства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.