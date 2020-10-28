Кабмин согласовал назначение главой Гостаможслужбы директора аэропорта "Борисполь"

Кабинет министров согласовал назначение главой Государственной таможенной службы Павла Рябикина, победившего в конкурсе на эту должность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Отметим, что с марта 2017 года Рябикин является гендиректором международного аэропорта "Борисполь".

До этого, с июля 2014 по сентябрь 2015 года он работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации, которым был тогда и является сейчас Виталий Кличко.

Рябикин также был депутатом третьего, четвертого и седьмого созывов Верховной Рады, в том числе в созыве 2012-2014 годов представлял партию УДАР Виталия Кличко.

Напомним, что 22 октября Кабмин уволил и.о. главы Гостаможслужбы Андрея Павловского, назначив вместо него первого замглавы ведомства Евгения Ентиса. Сам он заверил, что его нынешнее повышение временное.

Кроме того, 22 октября правительство уволило и руководителей ряда региональных таможен.