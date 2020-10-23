Экономика 20 минут назад

Кабмин сменил и.о. главы Гостаможслужбы

В таможенном ведомстве говорят, что Павловский ушел по собственному желанию

Евгений Ентис. Фото: скриншот видео, YouTube-канал TOP LEAD Евгений Ентис. Фото: скриншот видео, YouTube-канал TOP LEAD
Евгений Ентис. Фото: скриншот видео, YouTube-канал TOP LEAD

Кабинет министров на внеочередном заседании 22 октября назначил исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы первого заместителя ее главы Евгения Ентиса вместо Андрея Павловского. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Ентис, пришедший в службу в прошлом году в качестве советника по вопросам IТ ее председателя Максима Нефедова, за это время запустил стратегически важную реформу — глобальную автоматизацию таможенных процессов. В ведомстве рассчитывают, что это сделает работу таможни прозрачной и максимально удобной как для специалистов отрасли, так и для пользователей ее услуг.

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В то же время сам чиновник заверяет, что его нынешнее повышение временное. Согласно сообщению, правительство уже решило начать отбор на должность полноценного главы таможенного ведомства путем заключения контракта на период карантина.

В свою очередь, в службе утверждают, что Павловский, исполнявший обязанности ее главы с августа, покидает свой пост по собственному желанию.

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"Гостаможслужба благодарит его за работу в непростое время: ведь вопреки внешним факторам (прежде всего, негативное влияние глобальной пандемии) под руководством господина Павловского удалось сломать негативный тренд начала года и обеспечить перевыполнение финансовых планов", — сказано в сообщении.

Согласно биографии Ентиса на сайте Таможенной службы, с 2016 по 2019 год он работал в ГП "Прозорро" начальником отдела IТ.

С 2015 года он был начальником отдела сопровождения сервисов "Кьюби Технолоджи", до этого с 2011 года руководил проектами в компании "Ситроникс информационные технологии Украина", а начинал в ней в 2008 году с должности инженера отдела сетевой инфраструктуры.

Ентис имеет два высших образования — экономическое (Международный университет финансов) и техническое (НТУУ "Киевский политехнический институт").

Напомним также, что накануне был уволен и.о. начальника Одесской таможни. Решение мотивировали его неспособностью организовать работу и систематическим занижением стоимости импортируемых через эту таможню товаров, что влекло недополучение средств госбюджетом.

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