Кабмин сменил и.о. главы Гостаможслужбы

Кабинет министров на внеочередном заседании 22 октября назначил исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы первого заместителя ее главы Евгения Ентиса вместо Андрея Павловского. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Ентис, пришедший в службу в прошлом году в качестве советника по вопросам IТ ее председателя Максима Нефедова, за это время запустил стратегически важную реформу — глобальную автоматизацию таможенных процессов. В ведомстве рассчитывают, что это сделает работу таможни прозрачной и максимально удобной как для специалистов отрасли, так и для пользователей ее услуг.

В то же время сам чиновник заверяет, что его нынешнее повышение временное. Согласно сообщению, правительство уже решило начать отбор на должность полноценного главы таможенного ведомства путем заключения контракта на период карантина.

В свою очередь, в службе утверждают, что Павловский, исполнявший обязанности ее главы с августа, покидает свой пост по собственному желанию.

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"Гостаможслужба благодарит его за работу в непростое время: ведь вопреки внешним факторам (прежде всего, негативное влияние глобальной пандемии) под руководством господина Павловского удалось сломать негативный тренд начала года и обеспечить перевыполнение финансовых планов", — сказано в сообщении.

Согласно биографии Ентиса на сайте Таможенной службы, с 2016 по 2019 год он работал в ГП "Прозорро" начальником отдела IТ.

С 2015 года он был начальником отдела сопровождения сервисов "Кьюби Технолоджи", до этого с 2011 года руководил проектами в компании "Ситроникс информационные технологии Украина", а начинал в ней в 2008 году с должности инженера отдела сетевой инфраструктуры.

Ентис имеет два высших образования — экономическое (Международный университет финансов) и техническое (НТУУ "Киевский политехнический институт").

Напомним также, что накануне был уволен и.о. начальника Одесской таможни. Решение мотивировали его неспособностью организовать работу и систематическим занижением стоимости импортируемых через эту таможню товаров, что влекло недополучение средств госбюджетом.