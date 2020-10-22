Экономика 60 минут назад

И.о. начальника Одесской таможни уволили за неспособность организовать работу

Гостаможслужба проведет проверку из-за выявленного систематического занижения стоимости импортируемых товаров

Денис Пудрик. Фото: скриншот интервью PavlovskyNews Денис Пудрик. Фото: скриншот интервью PavlovskyNews
Денис Пудрик. Фото: скриншот интервью PavlovskyNews

Исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Денис Пудрик 21 октября был уволен, пробыв на этой должности ровно два месяца. Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

Причиной увольнения ведомство называет отрицательные результаты работы Одесской таможни в этот период из-за неспособности руководителя наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами.

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"Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров. Так, за 17 календарных дней октября наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта — на 11,6%", — отмечают в Гостаможслужбе, сетуя на недополучение госбюджетом средств из-за этого.

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В связи с установленными фактами ведомство инициирует полный аудит работы Одесской таможни. Его выводы объявят по окончанию проверки.

Напомним, неделю назад Служба безопасности Украины сообщила о задержании начальника таможни Бердянского морпорта, организовавшего коррупционную схему по экспорту зерна по заниженной в документах цене.

Ранее СБУ разоблачила масштабную схему по растаможке автомобилей на Полесской таможне.

Отметим также, что накануне бывшему до апреля главой Государственной налоговой службы Сергею Верланову сообщили о подозрении в незаконном доначислении рентной платы меткомбината "АрселорМиттал Кривой Рог".

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