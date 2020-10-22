И.о. начальника Одесской таможни уволили за неспособность организовать работу

Исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Денис Пудрик 21 октября был уволен, пробыв на этой должности ровно два месяца. Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

Причиной увольнения ведомство называет отрицательные результаты работы Одесской таможни в этот период из-за неспособности руководителя наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами.

"Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров. Так, за 17 календарных дней октября наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта — на 11,6%", — отмечают в Гостаможслужбе, сетуя на недополучение госбюджетом средств из-за этого.

Читайте также: Руководство таможни протестируют на благонадежность и профпригодность

В связи с установленными фактами ведомство инициирует полный аудит работы Одесской таможни. Его выводы объявят по окончанию проверки.

Напомним, неделю назад Служба безопасности Украины сообщила о задержании начальника таможни Бердянского морпорта, организовавшего коррупционную схему по экспорту зерна по заниженной в документах цене.

Ранее СБУ разоблачила масштабную схему по растаможке автомобилей на Полесской таможне.

Отметим также, что накануне бывшему до апреля главой Государственной налоговой службы Сергею Верланову сообщили о подозрении в незаконном доначислении рентной платы меткомбината "АрселорМиттал Кривой Рог".