Руководство таможни протестируют на благонадежность и профпригодность

30 сентября Кабинет министров принял постановление о реализации экспериментального проекта по тестированию должностных лиц Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) на профессиональные знания и навыки, общие способности и благонадежность. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечают в Минфине, тестирование должностных лиц таможенной службы является составной частью процесса внедрения реформы ГТСУ.

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Во время реализации эксперимента результаты тестирования будут учитываться при переводе должностных лиц в обособленные подразделения Гостаможслужбы, образованных в рамках ее перехода к работе в формате единого юридического лица.

По словам министра финансов Сергея Марченко, какой бы ни была автоматизация процессов, квалификация и благонадежность персонала является ключевым фактором в достижении результатов работы.

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Глава Минфина отметил, что тестирование — это первый этап в работе с персоналом Государственной таможенной службы

"В дальнейшем предполагается также повышение заработной платы для должностных лиц, переведенных в единое юридическое лицо, пересмотр системы мотивации, организация постоянного повышения квалификации, система мониторинга и контроля эффективности и другие методы, которые будут обеспечивать функционирование прозрачной эффективной системы управления. На этом этапе перед нами стоит амбициозная задача — в рамках экспериментального проекта провести тестирование должностных лиц территориальных таможенных органов", — подчеркнул Марченко.

Тестирование по вопросам квалификации и благонадежности будет включать прохождение чиновниками ГТСУ трех уровней проверок:

1) знаний, практических навыков и умений в правоприменении таможенного, антикоррупционного законодательства;

2) тестирование на общие способности;

3) тестирование на благонадежность.

За организацию процесса тестирования будет отвечать специально созданная рабочая группа из представителей Минфина и Гостаможслужбы; обеспечивать процесс будут комиссии, образованные из числа должностных лиц ГТСУ, которые предварительно успешно прошли тестирование на благонадежность.

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Для обеспечения прозрачности и беспристрастности в состав рабочей группы и комиссий будут привлекаться представители международных организаций, проектов международной технической помощи и дипломатических миссий (по согласию).

Планы-графики проведения тестирований и перечень ориентировочных вопросов для тестирования знаний, практических навыков и умений в правоприменении таможенного, антикоррупционного законодательства, а также вопросов тестирования на общие способности будут утверждены приказом Гостаможслужбы и заблаговременно опубликованы на официальных сайтах Минфина и Гостаможслужбы.

Тестирование одного человека будет проводиться в течение одного дня, результаты будут определяться автоматически с применением информационно-телекоммуникационных технологий и фиксироваться протоколом комиссии.

Тестирование по вопросам квалификации и благонадежности будет проводиться при технической и консультативно-методологической поддержке Национального агентства по вопросам государственной службы и при содействии Посольства США и Представительства Международной организации по миграции в Украине.

Ранее глава Минфина Марченко заявил, что после последних кадровых изменений в Государственной таможенной службе ежедневные таможенные платежи за последние декаду августа увеличились на 20%.