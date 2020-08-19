Кабмин уволил руководителя Государственной таможенной службы

Правительство освободило Игоря Муратова от исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Кабмин принял проект распоряжения об освобождении Муратова Игоря Михайловича от исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины", — написал он в соцсети.

При этом правительство, по его словам, приняло проект распоряжения о временном возложении обязанностей председателя Гостаможслужбы на Андрея Павловского (заместитель председателя ГТС).

Мокан также уведомил, что Кабмин одобрил проект распоряжения о согласовании кандидатуры Анатолия Мазуренко на должность генерального директора государственного авиационного предприятия "Украина".

Читайте также: Зеленский назначил госуполномоченного Антимонопольного комитета

Кроме того, Кабмин принял распоряжение, которым согласовал временное возложение исполнения обязанностей директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" на заместителя директора по экономике и финансам указанного предприятия Сергея Ковшара.

Напомним, 24 апреля правительство назначило Муратова временным руководителем Государственной таможенной службы Украины.

Ранее сообщалось, что львиную долю доходов за первое полугодие 2020 государство недополучило с таможни (убытки составили почти 34 млрд грн, план выполнен на 21,4%).