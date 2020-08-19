Кабмин уволил руководителя Государственной таможенной службы

Правительство освободило Игоря Муратова от исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан в Facebook.
"Кабмин принял проект распоряжения об освобождении Муратова Игоря Михайловича от исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины", — написал он в соцсети.
При этом правительство, по его словам, приняло проект распоряжения о временном возложении обязанностей председателя Гостаможслужбы на Андрея Павловского (заместитель председателя ГТС).
Мокан также уведомил, что Кабмин одобрил проект распоряжения о согласовании кандидатуры Анатолия Мазуренко на должность генерального директора государственного авиационного предприятия "Украина".
Кроме того, Кабмин принял распоряжение, которым согласовал временное возложение исполнения обязанностей директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" на заместителя директора по экономике и финансам указанного предприятия Сергея Ковшара.
Напомним, 24 апреля правительство назначило Муратова временным руководителем Государственной таможенной службы Украины.
Ранее сообщалось, что львиную долю доходов за первое полугодие 2020 государство недополучило с таможни (убытки составили почти 34 млрд грн, план выполнен на 21,4%).