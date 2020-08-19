За первое полугодие 2020 госбюджет недополучил 38 млрд грн

План расходов из государственного бюджета за первое полугодие 2020 года недовыполнен на 51 млрд грн, или 9,5%, а недополучение доходов в бюджет составило 38 млрд грн, или 7,8%.

Об этом заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан в Fecebook.

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По его словам, недовыполнение плана по расходам произошло даже несмотря на то, что его уменьшили на 77 млрд грн.

Известно, что план расходов определяет то, куда и на что распределяются государственные деньги. А план доходов, соответственно, — как и откуда государство деньги получает.

Невыполнение плана расходов означает, что кто-то не получил деньги, которые должен был получить. А план доходов, соответственно, — что государство деньги откуда-то не получило.

План по расходам за первое полугодие 2020 года пока не обнародован. План по доходам уже опубликовала Государственная казначейская служба. Из него следует, что львиную долю доходов государство недополучило с таможни (убытки составили почти 34 млрд грн, план выполнен на 21,4%).

Как объяснил председатель Счетной палаты, причиной невыполнения плана по доходам является низкое качество экономических прогнозов правительства.

Так, в конце марта Кабмин заложил средний обменный курс на уровне 30 грн за доллар, тогда как фактически он составлял около 26 грн за доллар. Из-за этой разницы, по словам Пацкана, таможня недополучила 25,5 млрд грн доходов.

Напомним, что давление с целью удешевить гривню (чтобы та отвечала макропрогнозу правительства) и стало причиной отставки бывшего главы Национального банка Украины Якова Смолия.

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"Аналогично правительство прогнозировало сокращение импорта товаров и услуг на 10%. Фактически в первом полугодии импорт уменьшился на 19,7%, или почти вдвое больше от прогнозируемого. Как следствие, недополучено 14 млрд грн доходов", — пояснил глава Счетной палаты.

По словам Пацкана, недовыполнение плана по расходам бюджета является "следствием несоблюдения распорядителями денег требований Бюджетного кодекса относительно сроков утверждения паспортов бюджетных программ, экономии расходов на обслуживание государственного долга и незавершения процедур закупок".

Иными словами, деньги "потерялись", прежде всего, из-за несвоевременной отчетности, экономии и незавершенных тендеров.

Также пандемия коронавируса ударила по украинской экономике. Во втором квартале она упала на 11,4% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Причиной столь большого падения, очевидно, является коронавирус и введенные из-за него карантинные меры. В связи с этим "падает" фактически весь мир (Китай смог возобновить рост).

Как отмечается, нынешнее падение экономики Украины и мира является фактически "искусственным", поскольку большинство государств сознательно пошли на "закрытие" экономики ради сохранения жизни граждан. Именно поэтому, в частности, сильнее падают развитые страны, в которых наиболее развита сфера услуг — именно она больше всего страдает от коронакризиса, поскольку предусматривает тесные контакты людей, а их власть запрещала.

С начала года в Украине зафиксировали превышение экспорта над импортом — так называемый дефицит торговли. Сокращение импорта — это плохая новость для правительства, ведь крупнейшим наполнителем государственной казны является именно налог на добавленную стоимость, который уплачивается с ввезенных на территорию Украины товаров (НДС по импорту приносит каждую третью гривню доходов бюджета).

Однако больше экспорта, чем импорта выгодно гривне, ведь означает, что экономика теряет меньше иностранной валюты на торговле. А учитывая то, что помимо торговли товарами, валюта в экономику поступает еще и через инвестиции, государственные заимствования и денежные переводы трудовых мигрантов, то такая ситуация способствует укреплению гривни.

Ранее сообщалось, что интервенции НБУ и аукцион по ОВГЗ снизили курс гривни по состоянию на 19 августа.