Интервенции НБУ и аукцион по ОВГЗ снизили курс гривни

Неприсущая в последнее время НБУ активность на межбанковских торгах 18 августа — регулятор практически выкупил весь избыток иностранной валюты — привела к тому, что за день доллар укрепился с 27,24/27,26 грн/доллар до 27,275/27,295 грн/долар, евро — с 32,3774/32,3985 грн/евро до 32,6127/32,6366 грн/евро.

На рост курса иностранных валют 18 августа на межбанке уже утором 19 августа отреагировал и весь рынок — доллар подорожал на наличном рынке на 10 копеек, евро — на 25 копеек.

Имеет влияние на курс гривни сегодня и откровенно провальный аукцион Министерства финансов по размещению ОВГЗ — гривневые ценные бумаги сроком обращения 189, 336 и 714 дней и долларовые — 232 дня 18 августа смогли принести лишь 2,507 млрд грн в государственный бюджет.

Отметим, на предыдущем аукционе 11 августа Минфин через ОВГЗ привлек в госбюджет 4,9 млрд гривен и 190 млн долларов. В лучшие времена аукционы по ОВГЗ приносили в казну государства 10-20 млрд грн.

Читайте также: Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в 4 раза

За исправление ситуации со спросом на государственные ценные бумаги немедленно взялся НБУ — 18 августа поздно вечером регулятор своим постановлением упростил доступ к депозитарным услугам и инвестициям в ОВГЗ, а также усовершенствовал порядок администрирования выплат по ним.

Насколько изменения, внесенные НБУ, которые вступили в силу уже 19 августа, повлияют на спрос на ОВГЗ, должен показать уже следующий аукцион, который Минфин планирует провести 25 августа.

В среду, 19 августа, по сравнению со вторником, 18 августа, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 8 копеек — вырос с 27,3061 грн/доллар до 27,2297 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 19 августа:

✅ 1 доллар США — 27,2297 грн;

✅ 1 евро — 32,4973 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,153 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,9282 грн.

На межбанковском валютном рынке 19 августа доллар, по сравнению со вторником, в покупке и в продаже подорожал на 1 копейку. 18 августа межбанк закрылся в диапазоне 27,27/27,29 грн/доллар, а уже в среду, 19 августа, открылся в диапазоне — 27,28/27,30 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке на 6 копеек, в продаже — на 5 копеек. 19 августа торги по евро стартовали в диапазоне 32,55/32,58 грн за евро. 18 августа закрылись на уровне — 32,61/32,63 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,20-27,40 грн/доллар, по евро — 32,31-32,75 грн/евро.

Читайте также: Избыток валюты на рынке обеспечивает стабильность гривни

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 27,33 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,38 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу 27,23 грн/доллар, продавали по курсу 27,28 грн/доллар. Таким образом, и в покупке, и в продаже доллар подорожал на 10 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,30/32,40 грн/евро. Во вторник утром евро покупали и продавали дешевле на 25 копеек. Курс был 32,05/32,15 грн/евро.