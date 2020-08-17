Избыток валюты на рынке обеспечивает стабильность гривни

Первый банковский день этой недели не пошатнул установившейся уже в разрезе нескольких дней курс гривни — несмотря на некоторые колебания, он остается относительно стабильным.

В понедельник, 17 августа по сравнению с пятницей, 14 августа, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 6 копеек — вырос с 27,4083 грн/доллар до 27,3474 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 17 августа:

✅ 1 доллар США — 27,3474 грн;

✅ 1 евро — 32,3082 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,0422 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,847 грн.

На межбанковском валютном рынке 17 августа доллар, по сравнению с пятницей в покупке не изменился, в продаже подешевел на 1 копейку. 14 августа, межбанк закрылся в диапазоне 27,31/27,34 грн/доллар, а уже в понедельник, 17 августа, открылся в диапазоне — 27,31/27,33 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 8 копеек, в продаже — на 6 копеек. 17 августа торги по евро стартовали в диапазоне 32,40/32,41 грн за евро. 14 августа закрылись на уровне — 32,32/32,35 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,20-27,45 грн/доллар, по евро — 32,10-32,71 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 27,37 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,42 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу 27,36 грн/доллар, продавали по курсу 27,42 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 1 копейку, в продаже — не изменился.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,15/32,25 грн/евро. В пятницу утром евро покупали дешевле на 3 копейки, продавали по такому же курсу как сегодня. Курс был 32,12/32,25 грн/евро.

Фактором, который будет влиять на этой неделе на курс гривни, может стать период бюджетных платежей — компании должны осуществить их до 20 августа. Традиционно в таких случаях на межбанке появляется больше иностранной валюты, а спрос на гривну растет, что играет на укрепление ее курса.

Также на курс гривни окажет влияние и результаты аукциона по ОВГЗ, который Министерство финансов планирует провести 18 августа. К размещению планируются гривневые ценные бумаги сроком обращения 189, 336 и 714 дней и долларовые — 232 дня.

Отметим, размещенные на прошлой недели, 11 августа, ОВГЗ показали низкий спрос на госбумаги — Минфин привлек 4,9 млрд. гривен и 190 млн. долларов. По наблюдениям аналитиков рынка, ОВГЗ выкупают в основном сегодня госбанки.