"Виноваты" "Нафтогаз" и аграрии: курс гривни продолжает постепенно расти

Сегодня на рынке аналитики отмечают сразу несколько факторов, способствующих росту курса гривни.

"Такая динамика наблюдается на фоне распродажи в четверг валюты крупными налогоплательщиками НАК Нафтогаз и аграриями. Рынок все еще не такой ликвидный, и покупатели не смогли принять такой объем валюты. При этом НБУ несколько раз выходил с покупкой валюты, но сдержать курс ниже 27,5 гривен за доллар не смог", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Отметим, сегодня, 14 августа торги на межбанке также стартовали с выхода на них регулятора — НБУ с заходу купил 20 млн долларов по курсу 27,34 грн/доллар.

По словам Шевчишина, такое укрепление гривны бьет по экспортерам и бюджетным поступлениям. Вместе с этим, аналитик отмечает, что рост гривны необходим, поскольку уже в сентябре правительство планирует направить около $2,1 млрд на погашение госдолга.

Объем госдолга на конец июля составлял около $85 млрд , из этой суммы на внешний долг приходится $42 млрд . За 2020 год госдолг Украины увеличится, так как нужно будет профинансировать дефицит госбюджета в объеме 7,5% ВВП. Наибольшие выплаты предстоят в сентябре, но для этого аккумулировано достаточно ресурсов.

В Министерстве финансов Украины отвергли возможность реструктуризации обязательств в случае наращивания госдолга, как это было в 2015 году. Глава ведомства заявил, что курс не опустится ниже 30 гривен за доллар, а инфляция выше 10%.

"Вероятно, в настоящий момент национальная валюта получила импульс к росту, и удержится на отметке 27,25 гривен за доллар, после чего вернётся к уровню 27,5 гривен за доллар", — говорит Шевчишин.

В пятницу, 14 августа по сравнению с четвергом, 13 августа, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 12 копеек — вырос с 27,5266 грн/доллар до 27,4083 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 14 августа:

✅ 1 доллар США — 27,4083 грн;

✅ 1 евро — 32,4185 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,0727 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,8747 грн.

На межбанковском валютном рынке 14 августа доллар, по сравнению с четвергом в покупке и в продаже подешевел на 1 копейку. 13 августа, межбанк закрылся в диапазоне 27,34/27,37 грн/доллар, а уже в пятницу, 14 августа, открылся в диапазоне — 27,33/27,36 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке на 14 копеек, в продаже — на 15 копеек. 14 августа торги по евро стартовали в диапазоне 32,27/32,30 грн за евро. 13 августа закрылись на уровне — 32,41/32,45 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,25-27,40 грн/доллар, по евро — 32,01-32,50 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 27,36 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,42 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу 27,50 грн/доллар, продавали по курсу 27,56 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже доллар подешевел на 14 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,12/32,25 грн/евро. В четверг утром евро покупали дороже на 13 копеек, продавали на 10 копеек дороже. Курс был 32,25/32,35 грн/евро.