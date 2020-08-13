"Девальвация откладывается": почему доллар продолжает дешеветь, а евро снова укрепляется

Относительное политическое затишье в стране отразилось на валютном рынке. Рынок валют с начала августа заметно успокоился — курс гривни со стадии падения перешел в стадию стабилизации.

"Последние дни гривня неплохо укрепляется к иностранным валютам, и после подвижного и эмоционального июля это по-прежнему выглядит необычным. "Равновесие" в гривне восстанавливается благодаря спокойному внутреннему фону и стабильной ситуации на денежном рынке — НБУ не делает резких шагов и не пугает инвесторов непредсказуемостью своих действий", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Текущий нейтралитет в гривне, по словам аналитика, временно "отодвигает в сторону" страхи по поводу быстрой девальвации украинской валюты далее, но полностью их не снимает. "Да, украинскому бюджету может потребоваться "рычаг" в виде ослабления нацвалюты, если дефицит казны будет шире предполагаемого. В кулуарах рынка по-прежнему обсуждают, что в бюджете-2020 заложена стоимость доллара США около 30 грн/доллар, и пик ослабления курса гривни придется на осень. Может быть, все так и будет, но сейчас в финансовом секторе пора стабильности и отсутствия излишних эмоций", — говорит Гойлов.

По прогнозам аналитика, доллар в перспективе ближайших дней продолжит плавное снижение и будет стоить 27,45-27,60 грн/доллар, евро — 32,30-32,50 грн/евро.

В четверг, 13 августа, по сравнению со средой, 12 августа, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 7 копеек — вырос с 27,5982 грн/доллар до 27,5266 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 13 августа:

✅ 1 доллар США — 27,5266 грн;

✅ 1 евро — 32,3961 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,1381 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,8369 грн.

Такие показатели официального курса Андрей Гойлов считает позитивными. "То, что доллар сегодня, 13 августа, согласно курсу НБУ стоит 27,52 грн/доллар, это очень позитивно по сравнению с пиком от 5 августа, когда доллар был на уровне 27,82 грн/доллар. Евро сегодня торгуется по 32,39 грн/евро при том, что 6 августа он стоил 32,90 грн/евро", — отмечает аналитик.

На межбанковском валютном рынке 13 августа доллар, по сравнению со средой, в покупке подешевел на 3 копейки, в продаже — на 2 копейки. 12 августа межбанк закрылся в диапазоне 27,50/27,52 грн/доллар, а уже в четверг, 13 августа, открылся в диапазоне — 27,47/27,50 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 10 копеек, в продаже — на 9 копеек. 13 августа торги по евро стартовали в диапазоне 32,49/32,51 грн за евро. 12 августа закрылись на уровне — 32,39/32,42 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,40-27,60 грн/доллар, по евро — 32,17-32,74 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 27,50 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,56 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу 27,56 грн/доллар, продавали по курсу 27,60 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подешевел на 6 копеек, в продаже — на 4 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,25/32,35 грн/евро. В среду утром евро покупали и продавали на 5 копеек дешевле. Курс был 32,20/32,30 грн/евро.