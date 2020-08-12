Курс валют: евро подешевел на 16 копеек, доллар — стабилен. Надолго ли?

На аукционе 11 августа Министерство финансов предложило инвесторам государственные ценные бумаги сроком обращения 126 и 917 дней в гривне и 540 дней в долларах.

"Размещение ОВГЗ 11 августа в очередной раз показало низкий спрос на госбумаги, которые, вероятно, выкупают только госбанки. Так, Минфин привлек 4,9 млрд гривен и 190 млн долларов", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Аналитик отмечает, что курс гривни в среду, 12 августа, укрепился до отметки 27,6 гривен за доллар после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в стране. "Ранее власти заявляли, что легализация в Украине игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет более 400 млн долларов в год, а вывод его из тени позволит ускорить рост ВВП до 1%", — отмечает он.

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Вместе с этим, Шевчишин считает, что рынок проигнорировал ухудшение прогноза Минэкономики по прогнозу ВВП на текущий год.

Отметим, консенсус прогноз предполагает падение ВВП на 6% в текущем году и восстановление на 3,2% в 2021 году.

Поддержку гривне, по словам Шевчишина, оказывают и данные по дефляции в июле.

Аналитик прогнозирует, что, вероятно, в ближайшее время гривня продолжит укрепляться и попробует на прочность отметку 27,5 гривен за доллар.

"Ждем выхода НБУ с покупкой валюты. Ситуацией могут воспользоваться импортеры и банки, собирающиеся выводить дивиденды. Таким образом, покупатели могут выровнять ситуацию и сдержать падение", — говорит Шевчишин.

В среду, 12 августа, по сравнению со вторником, 11 августа, НБУ оставил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти без изменений — он вырос с 27,6007 грн/доллар до 27,5982 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 12 августа:

✅ 1 доллар США — 27,5982 грн;

✅ 1 евро — 32,5562 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,2911 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,2116 грн.

На межбанковском валютном рынке 12 августа доллар, по сравнению со вторником, в покупке подешевел на 1 копейку, в продаже — не изменился. 11 августа, межбанк закрылся в диапазоне 27,58/27,60 грн/доллар, а уже в среду, 12 августа, открылся в диапазоне — 27,57/27,60 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке и в продаже на 16 копеек. 12 августа торги по евро стартовали в диапазоне 32,33/32,36 грн за евро. 11 августа закрылись на уровне — 32,49/32,52 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,48-27,75 грн/доллар, по евро — 32,10-32,66 грн/евро.

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На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 27,56 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,60 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу 27,60 грн/доллар, продавали по курсу 27,64 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже доллар подешевел на 4 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,20/32,30 грн/евро. Во вторник утром евро покупали на 10 копеек дороже, продавали дороже на 8 копеек. Курс был 32,30/32,38 грн/евро.