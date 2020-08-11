Закон об азартных играх обеспечит бюджету 5 миллиардов гривен ежегодно —букмекеры

Во вторник, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Эксперты говорят, что работающий закон обеспечит поступления 5 млрд грн в бюджет ежегодно только от продаж лицензий.

Кроме того, крупнейшие игроки рынка уже готовы получать лицензии.

Например, один из крупнейших мировых игроков в сфере беттинга — компания Parimatch уже готова начать процесс лицензирования для выхода на украинский рынок. В планах расширение сотрудничества с украинским спортом, которое в течение последних 11 лет осуществлялось в формате меценатской поддержки.

В компании говорят, что готовы к диалогу и готовы делиться опытом и экспертизой относительно каждого из оставшихся этапов создания в Украине эффективного, работающего и выгодного для всех участников рынка беттинга и азартных игр.

Как международная компания и один из лидеров глобального букмекерского рынка мы рады наблюдать, что Закон об игорном бизнесе придерживается важных современных стандартов. Наконец-то, вводится принцип ответственной игры, которого обязаны придерживаться все операторы, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации. Хочу отметить, что принцип KYC (know your customer), направленный на эффективную и при этом простую для пользователя идентификацию, во всем мире является одним из крупнейших драйверов разработки современных технологических решений" — СЕО Parimatch Сергей Портнов.

Напомним, Закон обозначает требования к руководителям, бенефициарам и другим ключевым лицам операторов. Кроме того, вводятся жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр — уставной капитал не менее 30 млн грн, банковская гарантия не менее 34 млн грн. Все это позволит привлечь на рынок сильных, конкурентоспособных игроков, придерживающихся высоких стандартов прозрачности и открытости бизнеса. От государства будет нужно только одно — контроль за соблюдением установленных правил.

С учетом стоимости лицензий и заинтересованности международных операторов в новом регулируемом рынке, можно ожидать регулярных поступлений в бюджет государства от новой отрасли — минимум 5 млрд грн ежегодно.

Эксперты напоминают, что главной задачей правительства станет создание органа контроля в сфере азартных игр — Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, подчиненной Кабинету Министров. Ее создание предусмотрено в течение 2 месяцев после подписания Закона. Именно к компетенции Комиссии относится лицензирование операторов, ведение соответствующих реестров и установление требований относительно сертификации игрового оборудования.

Особенно важным вопросом остаются и изменения в налоговом законодательстве, которые обеспечат более эффективное функционирование игорного бизнеса.