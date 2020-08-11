Зеленский утвердил легализацию игорного бизнеса в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в Украине.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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"Последний этап прохождения законопроекта — 11 августа возвращено с подписью от президента", — сообщается на сайте парламента.

Таким образом, теперь играть можно будет во все: казино, лотереи, покер, игровые автоматы, как в игровых залах, так и в онлайн режиме. Букмекерская деятельность также будет доступной и законной.

В то же время организатором азартных игр смогут быть исключительно украинские компании, основным видом деятельности которых является организация и проведение азартных игр. Размер их уставного капитала должен быть не менее 30 млн грн.

Также в государственном бюджете появится специальный фонд поддержки медицины, спорта и культуры, куда будут поступать платежи за лицензии.

В свою очередь казино появятся в пятизвездочных гостиницах Киева с номерным фондом не менее 200 номеров, Одессы, Харькова, Днепра и Львова — с номерным фондом не менее 120 номеров, и в гостиницах других городов с номерным фондом не менее 100 номеров.

При этом количество букмекерских пунктов в Украине не будет превышать 800. Имея одну лицензию, можно будет разместить 10 пунктов. Финансовый оборот будет "белым". Кассы будут обязаны использовать РРО ("кассовые аппараты").

Законом устанавливается максимальное количество игровых автоматов по Украине — 40 тысяч штук. На одну лицензию можно разместить 250 автоматов. Общее количество лицензий — 160, из которых на Киев приходится 60.

Что касается лотерей в Украине, то они будут исключительно государственными. Закон допускает такие виды лотерей: мгновенная, комбинированная, тиражная (лотерея с процентным или фиксированным призовым фондом, смешанная лотерея).

Отныне за азартные игры без лицензии можно будет сесть за решетку на срок от 3 до 5 лет с конфискацией игрового оборудования. Бездействие правоохранительных органов в отношении нелегальных азартных игр будет наказываться лишением свободы.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла законопроект №2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса. Его поддержали 248 народных депутатов.

Вскоре его пописал спикер парламента Дмитрий Разумков.