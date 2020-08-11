Доллар и евро дешевеют на фоне изменения прогноза Минэкономики по среднегодовому курсу

Минэкономики изменило свой апрельский консенсус-прогноз о влиянии коронавируса на экономику и общество относительно курса гривни. Если ранее ожидалось, что среднегодовой обменный курс в 2020 году будет 28,85 грн/$, то теперь Минэкономики прогнозирует его на уровне 27,00 грн/$.

Очевидно, что такой прогноз должен успокоить валютный рынок, который с отставкой Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины и назначения на его место Кирилла Шевченко, что сопровождались заявлениями со стороны правительства и президента о слишком низком курсе доллара по отношению к гривне, ожидал на курс 30 грн/доллар и больше.

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Во вторник, 11 августа по сравнению с первым банковским днем этой недели, понедельником, 10 августа, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше, чем на 4 копейки — с 27,6486 грн/доллар до 27,6007 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 11 августа:

✅ 1 доллар США — 27,6007 грн;

✅ 1 евро — 32,4653 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,0858 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,0134 грн.

На межбанковском валютном рынке 11 августа доллар, по сравнению с понедельником в покупке подешевел на 1 копейку, в продаже — не изменился. 10 августа, межбанк закрылся в диапазоне 27,60/27,62 грн/доллар, а уже во вторник, 11 августа, открылся в диапазоне — 27,59/27,62 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке на 16 копеек, в продаже — на 14 копеек. 11 августа торги по евро стартовали в диапазоне 32,37/32,41 грн за евро. 10 августа закрылись на уровне — 32,53/32,55 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,48-27,75 грн/доллар, по евро — 32,15-32,68 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 27,60 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,64 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу 27,60 грн/доллар, продавали по курсу 27,65 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара не изменился, в продаже американская валюта подешевела на 1 копейку.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,30/32,38 грн/евро. В понедельник утром евро покупали на 8 копеек дороже, продавали дороже на 7 копеек. Курс был 32,38/32,45 грн/евро.