Ажиотаж спал, гривня укрепляется: как долго будет дешеветь валюта

Первая неделя августа для гривны завершилась нейтрально. Евро закрыл неделю на уровне в 32,65 грн/евро, доллар — 27,63 грн/доллар. Наличный рынок за этот период отметился снижением курса доллара на 10 копеек, до 27,50 гривны за доллар.

"Динамика гривны на прошлой неделе обусловлена стабилизацией доллара на мировых рынках, этот факт и отыгрывается украинской валютой", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик Alpari Максим Пархоменко.

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На этой неделе, по его мнению, эта тенденция будет продолжена. "НБУ не участвует в торгах и не проводит активных интервенций, также снизилась и активность участников рынка. Средний объем торгов спустился ниже $300 млн с $500 на прошлой неделе. Это говорит о снижении ажиотажа на рынке, — говорит Пархоменко.

Стабильность курса гривни руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин видит и в определенных украинских факторах. "Такая динамика наблюдается после появления сообщения о том, что международные резервы Украины в июле выросли на 1%, до 28,8 млрд долларов. Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций. Так, с начала года чистые международные резервы НБУ выросли на 10,7%, или на 1,689 млрд долларов", — говорит он в комментарии Delo.ua.

Также, с точки зрения Шевчишина, рынок оценивает ситуацию с инициативами президента Украины Владимира Зеленского по повышению минимальной зарплаты. "Ранее президент внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в госбюджет, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты с 1 сентября со 170 до 180 долларов. Очевидно, что повышение ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет, что в условиях кризиса будет сложно поддерживать", — говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

На текущей неделе, по мнению Шевчишина, рынок будет следить за поведением нерезидентов и размещением ОВГЗ.

Курс гривни в ближайшее время Шевчишин видит в диапазоне 27,6-27,7 гривен за доллар.

Большее укрепление курса гривни, если не будет новых потрясений, прогнозирует на этой неделе Пархоменко — он говорит о возможном движении курса гривни на межбанковском валютном рынке к отметке в 27,30-27,50 грн/доллар. Наличную гривну уже к концу второй недели августа видит возле отметки 27,15 грн/доллар в продаже и 27,40 грн/доллар в покупке.

"В паре с евро, гривня еще в пятницу на межбанке тестировала отметку 33,00. При этом условий для изменения текущего тренда по евро пока нет. К следующей неделе мы имеем все шансы увидеть евро на уровне 33 грн/евро. А на наличном рынке — выше 33,20 грн/евро", — говорит аналитик Alpari.

В понедельник, 10 августа по сравнению с пятницей, 7 августа, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 3 копейки — с 27,6793 грн/доллар до 27,6486 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 10 августа:

✅ 1 доллар США — 27,6486 грн;

✅ 1 евро — 32,6848 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,2518 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,1658 грн.

На межбанковском валютном рынке 10 августа доллар, по сравнению с пятницей, в покупке подорожал на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки. 7 августа, межбанк закрылся в диапазоне 27,60/27,62 грн/доллар, а в понедельник, 10 августа, открылся в диапазоне — 27,61/27,64 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке на 1 копейку, в продаже — остался на уровне четверга. 10 августа торги по евро стартовали в диапазоне 32,48/32,51 грн за евро. 7 августа закрылись на уровне — 32,49/32,51 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,50-27,78 грн/доллар, по евро — 32,25-32,78 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 27,60 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,65 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу 27,63 грн/доллар, продавали по курсу 27,67 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подешевел на 3 копейки, в продаже — на 2 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,38/32,45 грн/евро. В пятницу утром евро покупали и продавали на 17 копеек дороже. Курс был 32,55/32,62 грн/евро.