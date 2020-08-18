Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в 4 раза

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,5 млрд грн (по курсу НБУ).

Это — в четыре раза меньше, чем на предыдущем аукционе (10,1 млрд грн), сообщается на сайте Минфина.

В частности, ведомство продало гривневые ОВГЗ:

- с погашением 24 февраля 2021 года на сумму 999,5 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,82% годовых;

- с погашением 3 августа 2022 года на сумму 663,8 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,14% годовых.

Кроме того, Минфин разместил валютные ОВГЗ — с погашением 8 апреля 2021 года на сумму $30,9 млн, средневзвешенный уровень доходности составил 3,39% годовых.

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Как сообщалось, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений ОВГЗ 11 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,123 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, банки во время карантина сократили кредитование и вложили деньги в ОВГЗ.

Чистый корпоративный портфель сократился за II квартал 2020 года на 6,3% в гривне и на 3,6% — в иностранных валютах.

Ранее Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $3,2 млрд.