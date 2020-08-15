Минфин заявил об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантов Украины

Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $3,2 млрд.

Об этом говорится в заявлении Минфина на Ирландской фондовой бирже, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 14 августа 2020 года Министерство финансов успешно отдало распоряжение о выкупе примерно 10% от общей условной суммы выпущенных ценных бумаг, привязанных к ВВП", — говорится в сообщении.

При этом в релизе отсутствуют данные о цене сделки, однако в последние дни ВВП-варранты котировались по курсу чуть дороже 86% от номинала, что позволяет оценить сделку примерно в $275 млн.

Минфин отметил, что опубликованная им ранее Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2019-2022 годы включает упреждающие операции по управлению обязательствами, чтобы сгладить профиль обслуживания госдолга и снизить пиковое давление на государственный бюджет.

Такие операции по управлению обязательствами могут включать обратный выкуп государственных ценных бумаг при благоприятных рыночных условиях. В соответствии с такой стратегией Минфин инициировал операцию управления обязательствами, состоящую из выкупа на открытом рынке ВВП-варрантов, говорится в биржевом сообщении.

"В настоящее время у Министерства финансов нет намерений перепродавать такие ценные бумаги", — отмечается в документе.

Также Минфин указал, что, продолжая исполнять стратегию, может в любое время и время от времени проводить обратный выкуп, аннулирование или обмен дополнительных находящихся в обращении ценных бумаг Украины, включая ВВП-варранты, путем покупки на открытом рынке, через частные сделки или иным образом в зависимости от преобладающих рыночных условий.

Напомним, по ВВП-варрантам, выпущенным государством в 2015 году, Украина должна будет заплатить кредиторам около 19,1 млрд грн в течение 2021-2024 годов.

Во время кризиса 2015 года Украине удалось снизить стоимость долга и не объявить дефолт.

Тогдашняя министр финансов Наталья Яресько провела сложные переговоры с иностранными инвесторами, в результате которых договорилась о так называемом haircut ("стрижка") — сокращении суверенного и гарантированного государством долга на 20% или $3,6 млрд.

Минфин заявил, что такое соглашение должно принести тройной эффект.

Во-первых, для системы государственных финансов благодаря удлинению во времени долговых выплат удалось высвободить $15,3 млрд.

Во-вторых, государственный долг удалось снизить до 71% ВВП.

В-третьих, потребность бюджета в финансировании в 2019-2025 годах стала ниже — не превышала 10-12% ВВП.

Параллельно Украина выпустила ценные бумаги — инструменты восстановительной стоимости (VRI) или ВВП-варранты. При этом доходность варрантов привязали к показателю ВВП Украины.

Выплаты по VRI возможны с 2021 года, но показатель ВВП, от которого они будут зависеть — это показатель развития экономики за два года до того, в 2019 году.

Напомним, 12 марта "черный четверг" на мировых рынках привел к очередному обвалу стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: первые подешевели на 19,2%, а доходность вторых выросла на 1,5-3 процентных пункта.