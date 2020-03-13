Фондовый рынок 1 час назад

"Черный четверг": украинские ВВП-варранты упали в цене почти на 20%

2 марта ВВП-варранты стоили около 66,1% номинала, хотя минувшую неделю они завершали на отметке 90%, а еще две с половиной недели назад за них давали 107,5% номинала

"Черный четверг": украинские ВВП-варранты упали в цене почти на 20% "Черный четверг": украинские ВВП-варранты упали в цене почти на 20%
Фото: Интерфакс-Украина

"Черный четверг" на мировых рынках привел к очередному обвалу стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: первые подешевели на 19,2%, а доходность вторых выросла на 1,5-3 процентных пункта.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", 12 марта ВВП-варранты стоили около 66,1% номинала, хотя минувшую неделю они завершали на отметке 90%, а еще две с половиной недели назад за них давали 107,5% номинала.

Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 8% годовых, в 2021 году — 8,5%, 2022-м — 9,5%, в 2023-м — 9,75%, 2024-м — 10,2% годовых.

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Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 11%, в 2026-2027 годах — 10,1-10,2%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году — почти 10%.

С момента последнего локального максимума, достигнутого две с небольшим недели назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили на 5-6 процентных пунктов. 

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Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в "черный понедельник" на этой неделе опускались в цене до 80% от номинала, а по итогам "черного четверга" стоили 70,6%.

Напомним, паника на мировых рынках из-за распространения эпидемии коронавируса в мире и обвала цен на нефть привели к очередному резкому падению стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: за "черный понедельник" 9 марта первые подешевели на 9,2%, а доходность вторых выросла на 1 — 1,1%.

С 24 февраля по 1 марта ВВП-варранты Украины подешевели на 8,5% из-за обвала мировых рынков на фоне распространения коронавируса за пределы Китая.

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