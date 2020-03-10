Фондовый рынок 50 минут назад

Котировки еврооблигаций и ВВП-варрантов Украины снова обвалились

За "черный понедельник" 9 марта ВВП-варранты подешевели на 9,2%, а доходность еврооблигаций выросла на 1 — 1,1%

Котировки еврооблигаций и ВВП-варрантов Украины снова обвалились Котировки еврооблигаций и ВВП-варрантов Украины снова обвалились
Украинские евробонды подешевели. Фото: РБК-Украина

Паника на мировых рынках из-за распространения эпидемии коронавируса в мире и обвала цен на нефть привели к очередному резкому падению стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: за "черный понедельник" 9 марта первые подешевели на 9,2%, а доходность вторых выросла на 1 — 1,1%.

Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, по итогам понедельника ВВП-варранты стоили около 81,8% номинала, хотя минувшую неделю они завершали на отметке 90%, а еще 2 недели назад за них давали 107,5% номинала.

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В свою очередь еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 4,9% годовых, в 2021 году — 5,7%, 2022-м — 6%, 2023-м — 6,9% и в 2025-м — 7,3% годовых.

При этом доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 7,6%, в 2026-2027 годах — 7,7 — 7,9%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году — 8,3%.

Также отмечается, что с момента последнего локального максимума, достигнутого около 2 недель назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили в среднем на 2,6%.

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Тем временем еврооблигации в евро, выпущенные в январе 2020 года на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в "черный понедельник" опускались в цене до 80% от номинала (около 7,2% годовых). Однако к концу дня их котировки подросли до 82%.

Напомним, 4 марта во время внеочередного заседания Верховная Рада отправила в отставку Кабмин под председательством Алексея Гончарука. В тот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины.

После этого американский инвестиционный банк Morgan Stanley посоветовал клиентам сократить позиции в еврооблигациях Украины после смены правительства и потенциального замедления реформ в стране.

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