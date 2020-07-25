Размещение новых еврооблигаций позволит Украине экономить по 1 млрд грн в год — ОП

Размещение Украиной еврооблигаций на $2 млрд заместило старые долги на более долгий срок и дешевле, что означает экономию около 1 млрд грн в год.

Об этом заявил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко в комментарии одному из телеканалов.

"Знаковое дополнительное событие, произошедшее на этой неделе, — это размещение наших европейских облигаций. Они были размещены на $2 млрд. Фактически, заместили те старые долги, которые были сделаны ранее предыдущим правительством на длинный срок и дешевле. Экономия для нас — это, порядка, миллиарда гривен в год", — сказал он.

Устенко также отметил, что скачки курса — это реакция на поток информации о политическом давлении на предыдущего главу Национального банка.

"Рынок отреагировал на это крайне негативно. Но, вместе с тем, золотовалютные резервы страны сейчас находятся на уровне $28,5 млрд. Подписаны соглашения с ЕС, что означает, что в ближайшее время мы с вами сможем получить программу макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро — это $1,5 млрд. "Зрада", о которой говорили предшественники — что МВФ больше никогда не даст денег — тоже не оправдалась", — подчеркнул советник Владимира Зеленского.

"Также $2 млрд были получены на внешних рынках, поэтому золотовалютные резервы будут достаточно быстро пополнены и уйдут за отметку в $30 млрд очень быстро. К слову, теперешний уровень — это уровень, аналогичный тому максимальному уровню, который был за последнее, фактически, десятилетие — в 2012 году", — добавил Устенко.

Ранее сообщалось, что Украина разместила новые еврооблигации на $2 млрд, номинированные в долларах США, с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году.

В январе 2020 года Украина объявила о выпуске новых еврооблигаций, выпущенных в евро с 10-летним сроком оборота.

При этом, вскоре стало известно, что Минфин разместил евробонды на 1,25 млрд евро по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам — 4,375%.