Украина разместила евробонды на $2 млрд — СМИ

Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.

Об этом сообщил LIGA.net один из инвесторов.

По информации агентства, организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.

Накануне стало известно, что Минфин готовит 23 июля выпуск евробондов, сорвавшийся из-за отставки главы НБУ Якова Смолия.

Минфин уточнил, что, как и в рамках отмененной сделки 1 июля, намерен за счет нового размещения выкупить часть еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн.

Читайте также: Citibank советует инвесторам скупать украинские евробонды

Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3-7,4%.

В январе 2020 года Украина объявила о выпуске новых еврооблигаций, выпущенных в евро с 10-летним сроком оборота.

При этом, вскоре стало известно, что Минфин разместил евробонды на 1,25 млрд евро по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам — 4,375%.

Напомним, что бывший председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил системным политическим давлением.

Также он заявил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток неназванных лиц подорвать институциональные основы работы центробанка.

После этого Украина приняла решение об отмене нового выпуска евробондов на $1,75 млрд на фоне последних новостей о том, что глава Нацбанка Украины Яков Смолий подал в отставку.