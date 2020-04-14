Фондовый рынок 20 минут назад

Citibank советует инвесторам скупать украинские евробонды

Аналитики банка Citi увидели позитив для украинских гособлигаций на фоне прогресса в переговорах с МВФ

Citibank советует инвесторам скупать украинские евробонды Citibank советует инвесторам скупать украинские евробонды
Фото: Forex Magnates

Американский банк Citibank рекомендует клиентам покупать украинские гособлигации на фоне ожидаемого прогресса в переговорах между Украиной и МВФ.

Об этом говорится в закрытом клиентском отчете Citibank, сообщает LIGA.net.

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Банк видит позитив как для валютного (еврооблигации), так и для гривневого долга Украины (ОВГЗ). Это важно в контексте финансирования дефицита госбюджета, который расширился в три раза до 298 млрд грн из-за эпидемии коронавируса.

"Несмотря на недавнюю смену правительства и нестабильный прогресс в местном парламенте, Офис президента Зеленского и Кабмин дают четкие сигналы, что переговоры с МВФ идут по плану", — отмечают эксперты.

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В Citi также напоминают, что МВФ обозначил принципиальными для новой программы земельную реформу, принятую 30 марта, а также банковский законопроект (так называемый "антиколомойский").

"Задержка в принятии законопроекта до лета и дальше — по-прежнему остается серьезным риском. Вместе с тем, для нас очевидно, что глобальные макровызовы, вероятно, смягчат позицию МВФ", — говорится в отчете.

Среди стран сегмента "развивающиеся рынки" Citi наиболее заметно улучшил позиции Индонезии и Украины. В то же время банк ухудшил рекомендации по Турции, Уругваю, Перу и Чили.

Напомним, 31 марта украинские еврооблигации и ВВП-варранты резко подорожали после принятия Верховной Радой закона о рынке земли, одобрении в первом чтении так называемого "антиколомойского" закона и назначении главой Минфина Сергея Марченко, что резко увеличивает шансы на получение Украиной финансирования МВФ.

Ранее, 12 марта, "черный четверг" на мировых рынках привел к очередному обвалу стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: первые подешевели на 19,2%, а доходность вторых выросла на 1,5-3 процентных пункта.

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