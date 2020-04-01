Фондовый рынок 1 час назад

Украинские ВВП-варранты и еврооблигации резко взлетели в цене

На стоимость украинских ценных бумаг повлияли ряд законов, принятых Верховной Радой и появление нового министра финансов

Украинские ВВП-варранты и еврооблигации резко взлетели в цене Украинские ВВП-варранты и еврооблигации резко взлетели в цене
Фото: The Motley Fool

Вчера, 31 марта, украинские еврооблигации и ВВП-варранты резко подорожали после принятия Верховной Радой закона о рынке земли, одобрении в первом чтении так называемого "антиколомойского" закона и назначении главой Минфина Сергея Марченко, что резко увеличивает шансы на получение Украиной финансирования МВФ.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в среднем это привело к снижению ставок на 1,2 процентных пункта, и они снова в большинстве своем опустились ниже уровня 10%, вернувшись к уровню до карантина.

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В результате доходность бумаг с погашением в 2023-2025 годов снизилась до 9,8-9,9% годовых, с погашением в 2026-2027 годов — до 9,2-9,3% годовых, а самых "длинных", с погашением в 2032 году, — до 8,5%.

Выше доходности по более "коротким" бумагам: с погашением в сентябре 2020 года — 11,9%, в 2021-2022 годов — 10-10,4% годовых.

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Кроме того, на 11,6% во вторник подорожали ВВП-варранты. Теперь их цена составляет 74,8% от номинала, хотя еще декаду назад она опускалась до 50% от номинала.

Во вторник также был зафиксирован значительный рост стоимости еврооблигаций энергохолдинга "ДТЭК Энерго", который на минувшей неделе заявил о намерении реструктуризации долга и временной приостановке процентных выплат. Они подорожали почти на 30% — до 50% от номинала, что снизило их доходность на 9 процентных пунктов — до 31,3% годовых.

Напомним, 12 марта "черный четверг" на мировых рынках привел к очередному обвалу стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: первые подешевели на 19,2%, а доходность вторых выросла на 1,5-3 процентных пункта.

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