Продажи Ford упали после отказа от популярных кроссоверов

Американский автопроизводитель Ford сообщил о снижении продаж в США по итогам третьего квартала на 6,6% по сравнению с прошлым годом – до 509 764 автомобилей. Причиной стал постепенный вывод из линейки кроссоверов Ford Escape и Lincoln Corsair.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Спад продаж компании совпадает с тенденциями конкурентов из Детройта, сдерживающих жесткую конкуренцию со стороны азиатских автопроизводителей Toyota и Honda, чьи модельные ряды насыщены гибридными версиями.

Скачок цен на топливо и спрос на гибриды

Чрезвычайно высокие цены на бензин после войны США с Ираном, а также рост общих расходов на жизнь – от продуктов питания до страхования – подталкивают часть покупателей переходить с авто с прожорливыми двигателями на гибриды.

По данным отраслевой ассоциации AAA:

средняя цена обычного бензина в США в сентябре достигла 4,43 доллара за галлон;

годом ранее этот показатель составил 3,20 доллара за галлон.

В руководстве Ford подтвердили агентству четкий рост спроса на гибридные силовые агрегаты, в частности, на линейке F-150. Продажи доступного пикапа Ford Maverick с гибридным двигателем подскочили чуть более чем на 20% и достигли 41 970 единиц. В то же время, общие квартальные продажи пикапов Ford, включая флагманскую линейку F-серии, выросли на 0,5% в годовом выражении — до 315 112 единиц.

Доступность новых авто остается под давлением

Несмотря на понижение ставок по автокредитам, финансовая доступность машин остается вызовом для покупателей. Более высокие цены на транспортные средства и более низкая оценочная стоимость подержанных авто по программе trade-in увеличивают размер ежемесячных платежей.

По данным экспертов Cox Automotive, средняя цена сделки по покупке нового авто в августе выросла на 1,9% и достигла 50 089 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Ford прекращает импорт своей единственной модели из Китая, а кроссоверы будут собирать в США. Автоконцерн Ford Motor Co. решил прекратить импорт кроссовера Lincoln Nautilus из Китая и перенести его сборку в США. Это единственная модель компании, поставляемая на американский рынок с китайского завода.