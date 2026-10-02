Норвегия увеличит инвестиции в украинский бизнес до €443 млн

Норвежский фонд развития Norfund дополнительно направит €350 млн на инвестиции в украинский частный бизнес в 2027-2030 годах. Вместе с уже выделенными €93 млн. общий объем средств фонда для Украины вырастет до €443 млн.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Форбс.

Инвестиции будут осуществляться через Инвестиционный фонд для Украины, которым Norfund управляет с 2024 года. Фонд предоставляет компаниям коммерческие кредиты и может входить в их капитал. Размер одной инвестиции составляет от €5 млн до €50 млн.

В 2027 году на инвестиции в Украине предусмотрено €70 млн, а в течение 2028-2030 годов – по €93 млн ежегодно.

Norfund планирует вкладывать средства в прибыльные украинские компании с потенциалом роста. Среди приоритетных направлений – возобновляемая энергетика, производство, агробизнес и банковский сектор, а также предприятия, расширяющие производственные мощности или кредитные портфели.

Фонд может покупать миноритарные частицы в украинских компаниях. При этом контроль над бизнесом будет оставаться у действующих владельцев.

Norfund принадлежит правительству Норвегии и инвестирует в развивающиеся страны. Среди его проектов в Украине расширение индустриального парка M10 во Львове, инвестиции в Horizon Capital Catalyst Fund и Rebuild Ukraine Fund, а также модернизация фабрики "Ярич" во Львовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Norfund уже инвестировал в логистический хаб во Львове около $9,8 млн. Это стала первая инвестиция созданного для Украины фонда, а средства были направлены на расширение индустриального парка M10.