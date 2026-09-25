Что сдерживает инвестиции в Украине: бизнес назвал основные препятствия

Военные риски остаются главным препятствием для открытия и расширения бизнеса в Украине – их назвали 75% опрошенных компаний. В то же время, наиболее востребованными инструментами для новых инвестиций бизнес считает гарантии защиты капитала и страхования военных и политических рисков.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

По результатам исследования, 45% респондентов среди препятствий открытию или расширению бизнеса назвали ограниченный доступ к финансированию или страхованию, еще 40% — экономическую неопределенность.

Среди других проблем компании указывали на коррупцию, недостатки судебной системы и защиту прав, а также регуляторную нестабильность.

Что бизнес считает необходимым для инвестиций

Гарантии защиты инвестиций назвали необходимыми 66,5% опрошенных. Страхование военных и политических рисков поддержали 63,2%, льготное финансирование и кредитование – 47,4%.

Также компании ожидают упрощения регуляторных процедур и доступа к программам восстановления и государственных закупок.

Наибольший потенциал для инвестиций респонденты видят в энергетике, оборонной промышленности, ИТ, строительстве, сельском хозяйстве, логистике и инфраструктуре.

Результаты опроса показывают, что для привлечения капитала спроса на инвестиции недостаточно: для бизнеса ключевым остается возможность защитить вложенные средства от военных рисков и получить доступ к финансированию.

Напомним, ранее участники рынка оценивали потребность Украины в страховании бизнеса от войны примерно в €5 млрд. Для многих компаний такое покрытие уже стало одним из базовых условий для запуска новых инвестиционных проектов.