Украинский бизнес нуждается в 5 млрд евро для страхования: где взять эти деньги?

Россияне постоянно пытаются уничтожить экономику Украины: за годы большой войны они нанесли ущерб украинскому бизнесу на $14,4 млрд. Впрочем, бизнес в Украине продолжает работать – выпускать товары и продавать их. Возможности экономики были бы значительно больше, если бы страховые компании покрывали большинство военных рисков. Чтобы защитить имущество, компаниям ежегодно требуется не менее 5 млрд евро страхового покрытия военных рисков. Может ли украинский рынок страхования найти такие суммы? Какие международные механизмы способны решить проблему? Объясняет Delo.ua.

Спрос на страхование – колоссальный

В июле 2025 года очередной российский обстрел значительно повредил логистический комплекс сети Novus в Киеве. Взрывная волна задела внешние стены, инженерные сети и солнечную электростанцию на крыше. Но имущество было застраховано. Поэтому уже в октябре того же года страховая компания "ИНГО" совместно с брокером "Астон Украина" выплатила по этому случаю 9,46 млн. грн.

Подобных случаев много. Однако на пятый год полномасштабной войны отечественный рынок страхования практически исчерпал свою емкость.

Спрос на защиту среди предпринимателей – колоссальный, однако рынок сдерживает слишком высокая стоимость услуг и ограниченные лимиты международных перестраховочных программ, отмечает руководитель управления андеррайтинга страховой компании Инго Владислав Фесюн.

По оценкам Минэкономики, для привлечения частного капитала к восстановлению Украины необходимо более 5 млрд евро ежегодно только на страхование военных рисков. Чтобы бизнес мог инвестировать, государство должно создать надежные механизмы гарантирования.

Государственная стратегия поддержки программ гарантирования объединяет как запуск внутренней государственной помощи, так и зарубежные программы:

Польское агентство KUKE уже запустило первый в ЕС механизм перестрахования военных рисков на €1,5 млрд.

Привлечение международной помощи от европейских институций и международных финансовых организаций.

Рассматривается вариант прямого выделения средств на обеспечение бизнеса из государственного бюджета Украины.

Кроме того, власти вместе с международными брокерами рассматривают изменение самой логики страхования – переход от защиты отдельных объектов и грузов к комплексному покрытию целых производственных кластеров и цепей снабжения.

На практике государство уже запустило механизм компенсации в рамках программы "Сделано в Украине". Программа компенсации страховых премий и поврежденного имущества начала свою работу в начале 2026 года и в рамках компонента частичной компенсации премий (суммой до 3 млн грн) уже подано 40 заявок из Киева и Киевской, Львовской, Ровенской и Черкасской областей, рассказал народный депутат Дмитрий Кисилевский.

"Общая стоимость страхового покрытия по этим заявкам - 4,3 млрд грн. Первые четыре предприятия уже получили компенсацию, позволившую снизить стоимость страховки в среднем с 4,24% до 1,19%", - рассказал нардеп.

По компоненту компенсации за поврежденное имущество в прифронтовых областях согласовано 106 заявок с потенциальным объемом компенсаций на 1,8 млрд. грн.

Помимо страхования, работают и другие инструменты обновления:

гранты на восстановление производственных линий и оборудования – до 16 млн. грн. Главное условие гранта: создание не менее 5 новых рабочих мест и работа предприятия не менее 3 лет;

программа "Точка опоры" - частичная компенсация зарплаты и ЕСВ работникам в период вынужденного простоя.

Как работает военное страхование бизнеса в Украине

Современная система военного страхования в Украине, не изменявшаяся с 2022 года, ориентирована на защиту от дистанционных ударов в тылу. Стандартный полис покрывает разрушение от попаданий ракет, дронов, их обломков, а также последствия работы ПВО. Защита распространяется не только на конструктив зданий, но и на внутреннюю отделку, инженерные сети, оборудование и мебель. Товары на складах, как правило, страхуются отдельно, отмечают в Национальной ассоциации страховщиков Украины.

На рынке действуют два основных подхода: комплексный, когда военные риски включены в базовый пакет, и индивидуальный – с отдельной оценкой каждого объекта. Самым сложным и дорогим сегментом остается страхование имущества юридических лиц. Из-за высокой стоимости только каждая пятая заявка бизнеса завершается заключением реального страхового полиса. Средняя стоимость такого договора составляет около 2,8 млн. грн.

Не менее востребованным является страхование грузов, однако развитие этого сегмента ограничено недостатком перестраховой емкости. Ключевой лимит покрытия в рамках программы ЕБРР составляет $110 млн, и сверх этой суммы украинские страховщики не могут удерживать риски самостоятельно.

Наиболее распространённым сегментом является корпоративное КАСКО. В большинстве случаев военные риски уже интегрированы в стандартный пакет, а средняя стоимость полиса составляет около 60 000 грн.

В Арсенал Страховании отмечают, что наибольший спрос на военное страхование фиксируют со стороны:

владельцев коммерческой недвижимости;

производственных предприятий;

логистических компаний;

агросектора;

энергетических объектов

Сегодня для части активов рынок может предложить покрытие в пределах 10-20 млн. евро на объект. В частности, это делает СК “ИНГО” в рамках программы ЕБРР, а Aon имеет один из самых больших лимитов среди украинских страховщиков – до €50 млн. Однако проблема заключается не в отсутствии услуги, а в ее стоимости. Из-за высокого уровня рисков международные перестраховщики закладывают в тарифы значительные надбавки – часто от 5% и выше стоимости имущества.

Именно поэтому в Инго подчеркивают: ключевым направлением развития должны стать компенсаторные механизмы. Государство и международные доноры частично должны покрывать страховую премию для бизнеса – это позволит снизить тарифы и сделать услугу более доступной.

Отдельная "слепая зона" - объекты энергетики, критической инфраструктуры и крупные промышленные предприятия. Для международных перестраховщиков они остаются слишком рискованными.

Для бизнеса важны не только условия полисов, но и реальная практика урегулирования убытков. В "Арсенал Страховании" уже произвели ряд выплат, в том числе 142 млн грн одному клиенту за повреждение бизнес-центров в Киеве. На сегодняшний день "Арсенал Страхование" обеспечивает военное покрытие для более 150 объектов коммерческой недвижимости.

Страхование – условие для инвестиций

Озвученная чиновниками цифра в 5 млрд евро отражает, прежде всего, не текущий объем рынка, а общую потребность экономики в защите инвестиций. Владислав Фесюн, руководитель СК "ИНГО", рассказал Delo.ua , что речь идет о потенциальном спросе со стороны бизнеса, который уже работает в Украине или только планирует инвестировать.

"Если несколько лет назад страхование военных рисков рассматривалось как дополнительная защита преимущественно для международных компаний, то сегодня все чаще становится базовым условием работы для обычного украинского предприятия. Во многих случаях наличие такого покрытия является требованием для привлечения финансирования или сотрудничества с партнерами", - отмечает Владислав Фесюн.

Динамика подтверждает рост интереса. Только в "ИНГО" количество застрахованных коммерческих объектов возросло со 150 в 2024 году до более чем 230 в 2025-м. Количество застрахованных грузов увеличилось в 1,4 раза, автотранспорта – почти вдвое. Общий объем ответственности компании по военным рискам увеличился с 12,1 млрд грн до более 30 млрд грн.

В свою очередь председатель наблюдательного совета СК "Арсенал Страхование" Марина Авдеева считает, что реалистично ежегодно привлекать сумму, озвученную правительством, поскольку реальная потребность в страховании военных рисков значительно превышает имеющиеся возможности рынка.

Страхование имущества от военных рисков не универсальное решение, которое автоматически привлечет в Украину миллиарды долларов или решит кадровый кризис. Как объясняет Владислав Фесюн, для крупных инвестиционных проектов страхование физического повреждения имущества – это всего один элемент в комплексной системе защиты. Инвесторам необходимы более широкие гарантии, в том числе страхование политических рисков (Political Risk Insurance – PRI).

"Для долгосрочного проекта инвестору нужна прогнозируемость на весь период реализации, включая риски изменения регуляторной среды, платежные риски, политические решения и другие факторы, выходящие за рамки классического имущественного страхования. Максимальный эффект страхования даст только в сочетании с долгосрочными гарантийными и финансовыми инструментами", - подчеркивает представитель "ИНГО".

Это касается и привлечения иностранных специалистов для преодоления кадрового дефицита. Наличие страховой защиты активов придает международным компаниям уверенность в запуске проектов. Впрочем, решение иностранных специалистов переезжать в Украину определяется не только страховой защитой, но и более широким набором факторов: ситуацией безопасности, экономической стабильностью, доступностью жилья и государственной миграционной политикой.

В СК Арсенал Страхование добавили, что военное страхование положительно влияет на готовность бизнеса масштабироваться, создавать новые рабочие места и привлекать иностранных специалистов. В компании считают, что если государство введет программы поддержки иностранных работников и компаний, страховой рынок готов активно приобщаться к их реализации.