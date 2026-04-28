Польша страхует путь для бизнеса в Украину: KUKE запустила первый в ЕС механизм перестрахования военных рисков на €1,5 млрд

Польскому бизнесу в Украине должно стать безопаснее и дешевле / Freepik

В апреле 2026 года польское государственное экспортно-кредитное агентство KUKE официально запустило первый в Европейском Союзе механизм государственного перестрахования военных рисков для транспортных компаний, работающих в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева, а также на сообщение агентства KUKE.

Речь идет о программе в размере €1,5 млрд (PLN 6,4 млрд), которая должна решить одну из главных проблем иностранного бизнеса в Украине с начала полномасштабной войны в 2022 году: отсутствие доступного страхового покрытия для перевозчиков, логистических операторов и экспедиторов, готовых работать на украинском рынке в условиях войны. Первым присоединившимся к программе страховщиком стала PZU — крупнейшая страховая группа Польши.

Почему это стало возможным именно сейчас

Запуск такого механизма в 2022-2024 годах был почти невозможен.

Во-первых, рынок не мог сам покрыть военные риски. Военные риски в Украине частные страховщики либо вообще исключали из стандартных полисов, либо выставляли премии, делавшие перевозки экономически невыгодными. Европейская комиссия прямо назвала это "market gap" — рыночным пробелом, когда коммерческого страхового решения фактически не существует. 3 апреля 2025 года Еврокомиссия одобрила польскую государственную схему перестрахования как допустимый механизм государственной помощи.

Во-вторых, нужен был какой-то государственный страховой предохранительный инструмент. KUKE работает не как прямой страховщик, а как государственный перестраховщик: компания берет на себя часть риска, которую частный рынок не готов нести самостоятельно. Без согласования Брюсселя такая схема была бы невозможна.

В-третьих, изменилась сама экономика вопроса. После 2022 года Украина резко усилила значение для польской экономики. По данным Польско-Украинской торговой палаты, по состоянию на апрель 2025 года Польша занимала третье место среди стран, основавших новые компании в Украине. На тот момент 3547 компаний в украинском бизнес-секторе имели связи с Польшей. Более половины из них зарегистрировано во Львовской области (1129) и Киеве (1006). Польша стала 10-м крупнейшим инвестором в украинскую экономику.

Как будет работать модель перестрахования KUKE

Механизм построен по классической схеме перестрахования военных рисков, гарантированного суверенным правительством. Формула проста: коммерческий страховщик продает полис перевозчику; далее — чрезвычайный риск передается KUKE; далее — государство выступает страховщиком "последней надежды".

KUKE берет на себя 80% военного риска, а еще 20% остаются на страховой компании. При этом страховщик передает KUKE соответствующую часть страховой премии после вычета комиссии на администрирование.

Какие риски покрываются

Речь идет именно о тех рисках, которые обычно исключаются из стандартных транспортных полисов. Это прямые военные действия; терроризм; саботаж; конфискация имущества; беспорядки; повреждение грузов; расширенное страхование грузов; гражданско-правовая ответственность; КАСКО для автомобильного и железнодорожного транспорта.

Стандартные коммерческие риски (обычные повреждения груза, технические риски и т.п.) схема не покрывает.

Программа перестрахования доступна для польских компаний, дочерних компаний польского бизнеса, а также транспортных компаний из других стран ЕС, если они имеют зарегистрированный филиал в Польше.

Что это дает Украине

Внедрение международного механизма перестрахования военных рисков должно, во-первых, удешевить логистику для польского бизнеса в Украине. Военная страховая премия напрямую влияет на стоимость доставки оборудования, стройматериалов, агропродукции, энергетических решений в воюющую страну.

Это должно подготовить основу для большого послевоенного восстановления страны. Именно через Польшу будет проходить значительная часть оборудования, контрактов и материалов для реконструкции и восстановления.

Кроме того, это сигнал для инвесторов, потому что инвестор заходит в страну не через политические заявления, а когда понимает, как защищен его капитал.

Не KUKE единым

Кейс KUKE — не первый пример подобного сотрудничества для Украины.

Украинское правительство уже работает с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), входящим в Группу Всемирного банка. MIGA страхует крупных инвесторов от политических рисков — от экспроприации до военного уничтожения активов.

Сотрудничает Украина и с DFC — правительственным агентством США, занимающимся финансированием проектов развития в странах с низким и средним уровнем дохода. DFC сотрудничает с частным сектором, предоставляя кредиты и страхование от политических и военных рисков для инфраструктуры, энергетики, здравоохранения и малого бизнеса.

Европейский банк реконструкции и развития работает в Украине через гарантии и risk-sharing для банков, а также финансирование крупных проектов.

Европейский инвестиционный банк обеспечивает большие инфраструктурные гарантии в Украине.

Работает в Украине UNITY Facility — специальный механизм страхования судов от военных рисков, созданный для обеспечения безопасного экспорта и импорта грузов через украинские морские коридоры в Черном море.

На этом фоне проект международного государственного перестрахования от польского агенства KUKE закрывает еще один критический участок — сухопутную логистику.

Напомним, польское экспортно-кредитное агентство KUKE впервые застраховало инвестиции в Украине еще осенью 2024 года. Тогда агентство застраховало производственный комплекс польской компании в Украине. Стоимость застрахованного объекта превысила $ 45 млн.