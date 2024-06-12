Один из крупнейших страховых брокеров в мире запускает уникальную программу страхования военных рисков в Украине на $350 млн

Ведущая мировая фирма по предоставлению страховочных услуг Aon совместно Международной финансовой корпорацией развития США (DFC) объявила о запуске первой в своем роде программы страхования на сумму $350 миллионов, направленной на экономическое восстановление Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Aon.

Программа включает в себя комплексный механизм перестрахования на сумму $50 миллионов, который позволит DFC перестраховать риски, связанные с войной, и увеличить страховой потенциал в Украине. Кроме того, Aon и DFC совместно выделили дополнительные $300 миллионов на страхование военных рисков для здравоохранения и сельского хозяйства Украины.

"Капитал не пойдет туда, где он не защищен, и эта беспрецедентная программа с Международной финансовой корпорацией развития США направлена на разблокирование и ускорение инвестиций в Украину в то время, когда потребность является наиболее острой", – заявил на конференции по восстановлению Украины в Берлине Эрик Андерсен, президент Aon.

Согласно сообщению, DFC будет выступать перестраховщиком для квалифицированных страховых компаний, выдающих полисы в Украине и использовать свой баланс, чтобы взять на себя 50 миллионов долларов США риска перестрахования, связанного с войной в Украине.

Механизм базируется на двух хорошо внедренных моделях DFC: on-lending, которая гарантирует ссуды, предоставленные местными банками в Украине для содействия кредитованию приоритетных регионов и секторов; а также страхование, особенно военные и политические риски.

Дополнительная мощность в размере 300 миллионов долларов США в сфере здравоохранения и сельского хозяйства Украины подчеркивает высокий спрос на доступное страхование от военных рисков со стороны работающих в Украине частных компаний, который будет только расти во время реконструкции.

"Правительство США принимает меры, чтобы помочь привлечь капитал в частный сектор в Украине. Оно имеет решающее значение для восстановления Украины и мы используем наши уникальные инструменты, особенно страхование политических рисков, чтобы укрепить доверие инвесторов к Украине в этот критический момент", - сказал генеральный. директор DFC Скотт Натан на конференции по восстановлению Украины.

Первой компанией, сертифицированной как квалифицированная украинская страховая компания, стала ARX, украинская дочерняя компания Fairfax Financial. Aon, DFC и ARX будут сотрудничать в создании портфеля полисов страхования военных рисков для украинских предприятий.

Объявление о запуске программы произошло после назначения бывшего министра торговли Пенни Притцкер Специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины. Она сыграла немаловажную роль в мобилизации поддержки частного сектора для экономики Украины.

В чем важность старта страхования от военных и политических рисков

По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, начало страхования военных и политических рисков — крайне важное событие для рынка и не менее важное для политики "Сделано в Украине".

В колонке Forbes она отметила, что развитая инфраструктура страхования от военных рисков может быть дополнительным стимулом для инвесторов выходить на украинский рынок, развивать здесь свои заводы и фабрики, ориентированные на экспорт.

"Раньше страхование от военных рисков было доступно только от международных организаций - MIGA страховало иностранные компании, готовые инвестировать в Украину, американское DFC и польское агентство KUKE предоставляли гарантии иностранным и украинским компаниям. И теперь ЭКА присоединяется к организациям, готовым страховать инвестиции в Украину и в Украину", - рассказала Свириденко.

В ноябре 2023 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект остраховании инвестиций от военных рисков за счет Экспортно-кредитного агентства. Уже в марте 2023 г. ПриватБанк совместно с ЭКА запустил программу поддержки клиентов-экспортеров.

Источник фото: ua.depositphotos.com