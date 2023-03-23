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ПриватБанк совместно с ЭКА запустил программу поддержки клиентов-экспортеров: какие условия
В ПриватБанке стартовал прием заявок на совместную с Украинским "Экспортно-кредитным агентством" (ЭКА) программу поддержки экспортеров.
Об этом сообщил член правления ПриватБанка Евгений Заиграев.
По его словам, на первом этапе партнерства с ЭКА ПриватБанк будет финансировать украинских товаропроизводителей, клиентов малого, среднего и корпоративного бизнеса на приобретение сырья и материалов для выполнения экспортных контрактов.
По условиям программы ЭКА будет страховать риски банка по выданным кредитам во исполнение внешнеэкономических контрактов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что максимальная сумма такого займа может составлять 5 миллионов гривен, срок кредитования – до 1 года, залог – имущественные права по экспортному контракту и поручительство владельца.
Как отметил Заиграев, сочетание программы с "Доступными кредитами 5-7-9%" позволит клиентам банка кредитоваться по льготным процентным ставкам.
Напомним, ПриватБанк подписал соглашение с Экспортно-кредитным агентством (ЭКА) о сотрудничестве в рамках программы портфельного страхования риска банка по кредитам, выдаваемым на выполнение экспортных контрактов.
Портфельное страхование выданных кредитов на выполнение экспортных соглашений с упрощенными требованиями к залогу – это механизм поддержки экспортеров во время войны, оперативно наработанный и запущенный Министерством экономики Украины и ЭКА в партнерстве с украинскими банками в июне 2022 года с целью широкой поддержки, восстановления и увеличения присутствия украинских производителей и поставщиков работ и услуг на мировых рынках.
Напомним, государственные ПриватБанк и Сбербанк прогнозируют рост объема своих кредитных бизнес-портфелей в 2023 году.