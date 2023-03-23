ПриватБанк совместно с ЭКА запустил программу поддержки клиентов-экспортеров: какие условия

В ПриватБанке стартовал прием заявок на совместную с Украинским "Экспортно-кредитным агентством" (ЭКА) программу поддержки экспортеров.

Об этом сообщил член правления ПриватБанка Евгений Заиграев.

По его словам, на первом этапе партнерства с ЭКА ПриватБанк будет финансировать украинских товаропроизводителей, клиентов малого, среднего и корпоративного бизнеса на приобретение сырья и материалов для выполнения экспортных контрактов.

По условиям программы ЭКА будет страховать риски банка по выданным кредитам во исполнение внешнеэкономических контрактов.

Отмечается, что максимальная сумма такого займа может составлять 5 миллионов гривен, срок кредитования – до 1 года, залог – имущественные права по экспортному контракту и поручительство владельца.

Как отметил Заиграев, сочетание программы с "Доступными кредитами 5-7-9%" позволит клиентам банка кредитоваться по льготным процентным ставкам.

Напомним, ПриватБанк подписал соглашение с Экспортно-кредитным агентством (ЭКА) о сотрудничестве в рамках программы портфельного страхования риска банка по кредитам, выдаваемым на выполнение экспортных контрактов.

Портфельное страхование выданных кредитов на выполнение экспортных соглашений с упрощенными требованиями к залогу – это механизм поддержки экспортеров во время войны, оперативно наработанный и запущенный Министерством экономики Украины и ЭКА в партнерстве с украинскими банками в июне 2022 года с целью широкой поддержки, восстановления и увеличения присутствия украинских производителей и поставщиков работ и услуг на мировых рынках.

Напомним, государственные ПриватБанк и Сбербанк прогнозируют рост объема своих кредитных бизнес-портфелей в 2023 году.