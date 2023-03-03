Ничем не хуже, чем кредит. На какие варианты финансирования может претендовать украинский бизнес

Вместо кредита предприниматели и компании могут обратиться в банк за лизингом, факторингом или оформить гарантию. С их помощью клиенты могут решить проблему нехватки капитала и поддержать операционную деятельность.

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Украинские банки особо не балуют кредитами. Несмотря на то, что в банковской системе ликвидности – в избытке. Но банки предпочитают держать в депозитных сертификатах НБУ, которые стабильно приносят им 23% доходности, вместо того, чтобы выдавать кредиты и брать на себя риски невозврата. Да и большинство заемщиков не готовы нести на своих плечах процентные ставки на уровне 22-25% в гривне и порядка 7-8% в валюте. Поэтому основная масса кредитов ­– от государственных банков и в рамках программы «5-7-9». Но далеко не все заемщики подходят под ее критерии и не все потребности бизнеса такие займы могут закрыть.

Впрочем, помимо кредитов у банков есть альтернативные виды финансирования. Если взять весь объем финансовой поддержки, которую предоставляют банки бизнесу, кредиты занимают в нем порядка 70%. Это некая средняя «температура» по рынку. Все остальное приходится на лизинг, факторинг и прочие документарные операции, такие как гарантии и аккредитивы.

Условия лизинга, факторинга и документарных операций в некоторых банках

Банк Вид услуги Срок финансирования Ставка/плата за услугу Прочие условия Приватбанк Лизинг сельхозтехники 1-5 лет 0,01-12% годовых Аванс – от 20% Креди Агриколь Лизинг автомобилей 1-5 лет Индивидуальная Аванс – от 15%, комиссия – 1,5-2,5% (разовая) Ощадбанк Банковская гарантия до 3 лет 1-3% Прибыльная деятельность клиента Пивденный Тендерная гарантия В рамках срока действия тендерного предложения 2-5% Ликвидный залог (недвижимость, авто, товары и пр.) Глобус Факторинг до 3 лет (контракт), до 120 дней (отсрочка платежа) 24% годовых Лимит – до 90% дебиторской задолженности

Лизинг – для авто, факторинг – для дебиторов

Лизинг дает возможность предпринимателю или компании обзавестись основными фондами. Прежде всего, это транспортные средства, спецтехника и оборудование. Максимальный срок лизинга достигает 5-7 лет, авансовый взнос – 20-60%. Ставка зависит от банка и лизинговой программы – нередко финансирование предоставляется в партнерстве с производителями и дилерами. Она может быть льготной на уровне 0,01% и вплоть до 12-15% годовых.

Главное отличие лизинга от кредита в следующем:

платежи за регистрацию и страхование имущества включены в ежемесячный лизинговый платеж; дополнительное залоговое имущество не требуется, поскольку объект лизинга остается в собственности банка, пока клиент не погасит весь долг;

все проценты и комиссии по лизингу относятся на валовые расходы, уменьшая налогооблагаемую базу;

клиент получает налоговый кредит на общую сумму предмета лизинга;

проценты и комиссия в составе лизингового платежа не являются объектом налогообложения.



Еще один близкий к кредитованию инструмент – факторинг. Он удобен для производителей, у которых образовывается нехватка оборотных средств из-за отсрочки платежа за отгруженный товар. То есть, компания осуществляет поставку продукции, но оплату за нее получает через 60-90 дней. Вот банк и может перекрыть этот разрыв с помощью факторинга. Он предоставляет клиенту финансирование на сумму до 80-90% дебиторской задолженности. А когда подрядчик расплачивается за товар, эти деньги заходят в банк в счет погашения долга.

Факторинг – решение для повышения эффективности бизнеса. Он позволяет превратить дебиторскую задолженность в «живые» средства, благодаря чему растет объем оборотных средств и появляется возможность для увеличения объема реализации или предоставления более выгодных условий покупателям, а это и есть конкурентное преимущество. Богдан Федорущенко заместитель председателя правления COMINBANK

Договор факторинга заключается на срок от 12 до 18 месяцев. При этом банки готовы покрывать «дебиторку» с отсрочкой до 180-240 дней. Стоимость такой услуги достигает 22-24% суммы финансирования, что довольно дорого. Но банки объясняют: оформить факторинг проще, чем кредит. Он не увеличивает сумму кредиторской задолженности компании. Кроме того, клиент может передать банку право требования по договору факторинга. В таком случае, оплата за товар, которую должен произвести дебитор, станет головной болью банка.

Гарантия для тендеров и контрактов

Банковская гарантия позволяет сохранить бизнесу оборотный капитал и не изымать из него средства. Банк в этом случае должен выполнить обязательство клиента по контракту, если тот по каким-то причинам этого сделать не сможет.

Преимуществом гарантии, в отличие от классического кредитования, является то, что она может обслуживать торговые операции на суммы, в несколько раз превышающие сумму гарантии. пресс-служба Ощадбанка

Гарантии выдаются для участников тендеров (банк выплатит заказчику тендера неустойку, если исполнитель заказа сорвет договоренности), для выполнения обязательств по контрактам (в том числе, по внешнеэкономическим), для возврата авансового платежа (скажем, если стороны заключили договор, одна из них внесла аванс, но договор исполнен не был).

Банки могут предоставлять гарантии как самостоятельно, так и совместно с международными партнерами. «Для поддержки экспортно-импортных операций наш банк выпускает гарантии или аккредитивы с привлечением гарантий от Европейского банка реконструкции и развития в рамках Программы содействия торговле (Trade Facilitation Programme). Гарантии ЕБРР предоставляются в форме резервных аккредитивов», – сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Срок действия гарантии устанавливается в пределах срока контракта (максимум – 5 лет). Валютой может быть гривна, доллар или евро. За предоставление гарантии банк берет разовую комиссию около 0,2% суммы, а плата за гарантию (аналог процентной ставки по кредиту) составляет 1-5% годовых.

Кстати, для экспортеров еще одним вариантом может быть финансирование, которое выдается под страховку от Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Агентство страхует внешнеэкономический договор, покрывая до 85% его суммы, а банк выдает кредит или предоставляет гарантию. Максимальный объем займа/гарантий, которые может получить экспортер под страховое покрытие ЭКА, составляет 150 млн грн. При этом договора на сумму до 20 млн грн агентство акцептирует автоматически.

Важным требованием является обязательное украинское происхождение экспортируемых товаров и услуг, а также их соответствие ограничениям статьи 8 закона № 2154-IX. В ней указан перечень тех товаров согласно кодам УКТ ВЭД, которые гарантии агентства не покрывают. Плата за страхование составляет от 0,5% до 2,5% суммы контракта.

Выбирают с пристрастием, но отказывают реже

Вопрос, волнующий любого бизнес-клиента, который обращается в банк за деньгами или гарантиями – насколько жесткими будут требования при оформлении услуги. «Для лизинга и факторинга банки значительно усилили риск-правила и территорию возможного финансирования», – предупреждает Татьяна Поплавская, заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр.

Иными словами, чем ближе зона боевых действий, чем выше вероятность разрушения производственных и прочих активов, тем шансы получить положительное решение от банка ниже.

«Важен индивидуальный подход к оценке клиента. Основное требование – понятность бизнес-модели. Стоит отметить, что наряду с консервативным кредитным анализом, который оценивает результаты работы бизнеса в прошлом, при рассмотрении факторинговых проектов банк уделяет внимание будущему, тем целям, которые клиент только планирует достичь», – комментирует Богдан Федорущенко.

По документарным операциям (гарантиям) требования банков чуть мягче. Это и понятно, ведь в этом случае физически банк деньги не выделяет, а выступает для клиента поручителем. В качестве дополнительной подстраховки финучреждение может потребовать дополнительный залог (оборудование, недвижимость) либо же повысить плату по предоставленной гарантии.