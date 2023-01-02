"Минус" 400 финучреждений в год. Как рынок небанковских финансовых услуг отреагировал на войну и экономический кризис

По данным Национального банка, в течение декабря 2022 года количество участников небанковского финансового рынка в Украине ориентировочно сократилось (окончательная статистика НБУ будет только в начале января – ред.) на 34 игрока – до 1 488 участников. И это при том, что год назад их количество достигало 1893 участников. Иными словами, за 2022 год рынок небанковских финуслуг покинули более 400 страховых и финансовых компаний, кредитных союзов и ломбардов (20%).

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По итогам отдельно декабря в реестр не было включено ни одно новое финучреждение. В то же время НБУ аннулировал лицензии 36 игрокам. В частности, Нацбанк принимал такие решения как на основании заявлений участников рынка, так и с учетом невыполнения ими нормативов. Также приостановлена лицензия одному кредитному союзу и возобновлена лицензия одной финансовой компании.

Если более конкретно, то на конец 2022 года на небанковском рынке остались (окончательные данные, которые НБУ должен опубликовать в начале января 2023 года, могут несущественно отличаться):

129 страховщиков (в целом на начало года их было 155; сокращение на 18%);

173 ломбарда (в начале года – 261; исчезло 35% ломбардов);

152 кредитных союзов (было 278; ушло 46%);

104 лизинговые компании (было 137; ушло 25%);

802 финансовых компаний (было 935; уменьшение на 15%);

61 страховые брокеры (было 65; сокращение на 7%);

67 коллекторских компаний (было также 67).

Как можно увидеть, в относительном выражении больше исчезло кредитных союзов и ломбардов. Впрочем, если в течение декабря рынок покинули 34 игрока, то в ноябре – аж 50 (в реестр был включен один страховой брокер, но в то же время исключен 51 участник финрынка).

Что касается всего периода с начала широкомасштабного вторжения РФ (за март-декабрь включительно), в Украине четко обозначились две тенденции. Во-первых, за все это время на рынке появились только три новых НФО (небанковские финансовые организации), а ушли из него 358 учреждений (для сравнения, за весь февраль в Украине появилось пять новых игроков).

Во-вторых, большинство участников рынка свернули свою деятельность в марте (за этот месяц ушло 165 игроков), в последующие месяцы темпы сокращения финсектора замедлились.

Основные причины закрытия ломбардов и кредитных союзов

Главными беглецами с рынка оказались кредитные союзы. Как объяснил в комментарии финансовый аналитик Василий Невмержицкий, это связано с двумя факторами. Первый – падение объемов бизнеса и неудовлетворительное финансовое состояние. К примеру, у некоторых кредитных союзов качество кредитного портфеля упало на 80%.

Отличительная черта этих организаций состоит в том, что они кредитовали клиентов, которых отказывались обслуживать банки. Клиенты шли в кредитные союзы по ссудам, поскольку уровень требований к платежеспособности заемщиков у них был существенно ниже.

Вторая сторона вопроса в том, что Нацбанк начал очень жестко подходить к оценке деятельности НФО, проверяя их конечных бенефициаров и выясняя, за какой счет они формировали капитал. Также НБУ не обходит вниманием и соответствие игроков требованиям информационной безопасности и финансового мониторинга.

Ко многим финкомпаниям регулятор применяет штрафы. В частности, Нацбанк наказывает за отсутствие должной идентификации клиентов.

"Однако есть еще один важный момент: эти компании еще до сплита (передача их под контроль НБУ – ред.) регистрировались в НКЦБФР и автоматически получали четыре лицензии на деятельность по предоставлению услуг лизинга, гарантий, лицензию на кредитование и осуществление переводов. Но когда состоялся сплит, НБУ начал эти компании "чистить", лишая лишних лицензий", – объясняет Невмержицкий.

Поэтому не стоит путать исключение компании из реестра и добровольную сдачу лицензии, поскольку последнее не означает полного выхода с рынка. Добавим, что у кредитных союзов есть и сложности с выдачей новых кредитов, потому что риски оценить крайне непросто.

Что касается ломбардов, то причина сокращения их количества также связана с ужесточением требований со стороны НБУ. Хотя с финансовой точки зрения они себя чувствовали лучше кредитных союзов.

"Если брать наиболее распространенный залог – драгоценные изделия, – дисконт составляет ориентировочно 50%. Ломбарды эти изделия выгодно перепродают, если клиент не расплатится в определенный срок. Поэтому ломбардам намного проще взыскать и реализовать залоговое имущество, чем банкам, которые могут получить залог клиента только через суд", – добавляет Невмержицкий.

Страховщикам тоже непросто, но их спасает обязательное страхование

Полтора месяца назад первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в комментарии delo.ua рассказывала, что в страховом бизнесе наиболее стабильная ситуация в сегменте обязательного автострахования (ОСГПО, "Зеленая карта"). К концу года ситуация не изменилась.

Но в целом страховые компании продолжают фиксировать падение размеров платежей. В частности, это связано с оттоком клиентов, спровоцированным еще весной 2022 года массовым выездом беженцев за пределы страны, а также с ухудшением платежеспособности населения и со сворачиванием бизнеса. Если сокращение объемов платежей продолжится, то это может угрожать их операционной эффективности.

От себя добавим, что в большинстве своем страховые компании еще имеют возможности для урезания расходов, что позволяет им удержаться на плаву довольно долгое время. То есть, если экономика не станет выходить из кризиса в 2023 году, для страховщиков это не станет приговором.

Кроме того, военные риски непосредственно на деятельность страховых компаний не влияют, в отличие от многих других отраслей экономики , поскольку страховые соглашения не покрывают ущерб, связанный с войной. Поэтому даже значительные повреждения застрахованного имущества под чай боевых действий на деятельности страховщиков практически никак не скажутся.