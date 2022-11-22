Деньги надежным и проверенным: кого и на каких условиях готовы кредитовать банки во время войны

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В конце октября Национальный банк обнародовал результаты опроса банков о ситуации с выдачей новых кредитов. Один из главных выводов, который можно сделать по итогам анализа этого опроса: несмотря на войну, банки продолжают кредитовать бизнес, который уже более-менее адаптировался к новым реалиям и пытается работать.

Хотя объемы выдаваемых кредитов значительно меньше, чем, например, год назад. По данным того же НБУ, суммарный кредитный портфель банков на 1 октября 2022 года составил порядка 1,2 трлн грн. Это практически столько же, сколько и на начало февраля нынешнего года. Более того, с августа по октябрь объем кредитов, выданных бизнесу (корпоративный сектор «поглощает» около 75% банковских займов – ред.), сократился более чем на 2%.

И это при том, что ликвидности в банковской системе достаточно. Я бы даже сказал, что эта ликвидность избыточна. К примеру, сумма средств банков, которые сконцентрированы в депозитных сертификатах НБУ, составляет 320-330 млрд грн. Кроме того, с 5 ноября Нацбанк перестал выдавать банкам бланковые кредиты рефинансирования. Это тоже косвенно свидетельствует о том, что острую потребность в фондировании банки не испытывают.

Кредитование сокращается не потому, что у банков нет денег, а из-за того, что банки кредитуют выборочно и осторожно выбирают заемщиков. Новые кредиты получают преимущественно действующие клиенты. Кредиторы опасаются иметь дело с непроверенными заемщиками, так как это большой риск. Опрошенные НБУ банки сообщили, что кредитный риск для них в течение 3 квартала вырос почти на 80%.

Банк должен быть уверен в том, что он сможет вернуть свои деньги. Для того, чтобы кредит смог получить клиент с улицы, это должен быть очень высокодоходный бизнес или какой-то перспективный проект, который однозначно «выстрелит». Либо же заемщику придется предоставить максимально ликвидный залог.

Что касается кредитной активности, то новые займы выдают не только государственные, но и частные банки. При этом госбанки делают упор на кредитование госкорпораций, так как они хорошо знакомы с особенностями этого класса заемщиков – с наличием у них залогов, ликвидного имущества, с их кредитной историей и т.д. Частные банки предпочитают иметь дело с рентабельным бизнесом. Так что, госпредприятия их не очень привлекают как заемщики. Скорее, они больше интересны им как вкладчики.

Основу кредитного портфеля банков, который формируется в условиях «военного времени», составляют кредиты на пополнение оборотных средств. Это сравнительно короткие займы от нескольких месяцев до года, которые оформляются в виде кредитных линий и предусматривают наличие залога. В то же время, о капитальном финансировании бизнеса, его основных фондов говорить и вовсе не приходится. Это разве что могут быть кредиты на повышение энергетической безопасности (например, на покупку генераторов), на реконструкцию разрушенной недвижимости или на ремонт оборудования, от которого зависит нормальный производственный цикл. На расширение бизнеса или на запуск новых направлений никто займы не дает. Да и спроса на них нет.

Существенно изменилось отношение к залогам и подходы к их оценке. То имущество, которое раньше считалось ликвидным – недвижимость, оборудование, транспортные средства, – сегодня часто вызывает у банков вопросы. Во-первых, стоимость всех активов упала. Во-вторых, все подобные залоги, по сути, не застрахованы. Ведь главный страховой риск на сегодняшний день – военный. Но страховые компании подобные инциденты не покрывают и считают их исключением из выплат. Помимо этого, крупные дорогостоящие залоги невозможно перестраховать за рубежом, так как из-за действующих валютных ограничений у страховщиков есть большие сложности с покупкой валюты. А значит, с точки зрения банков практически все залоги сейчас низколиквидные и незастрахованные.

Серьезно ужесточилась оценка заемщиков. Как уже было сказано, новые кредиты доступны только надежным и проверенным клиентам. Если хоть в чем-то заемщик и его бизнес вызывают у банка сомнения, он сразу же отказывает. Вдобавок роль залогов в возвратности кредитов стала гораздо ниже. Поэтому заемщик должен компенсировать банку своеобразный разрыв, который возникает между суммой кредита и той его частью, которую способно покрыть залоговое имущество. Иными словами, предприятие должно иметь высокую маржу, стабильную выручку и уверенную платежеспособность в принципе. Также банки компенсируют возросшие кредитные риски посредством процентных ставок: по новым кредитам в гривне они составляют не менее 25%, в валюте – 7-9%. Хотя валютные кредиты большая редкость, так как они доступны исключительно экспортерам и условия по ним обсуждаются в индивидуальном порядке.

Активнее всего кредитуются компании топливно-энергетического комплекса, предприятия сельского хозяйства и ритейл, который в виду специфики своей деятельности не может существовать без подпитки оборотных средств. При этом металлургия по понятным причинам остановилась, в строительной отрасли застой, логистика почти не развивается. Поэтому эти сферы кредитными ресурсами пока что не пользуются.

В обозримом будущем кредитные стандарты будут становиться жестче. Приоритет для банков – возвратность. Особенно в условиях роста NPL, доля которого к началу октября превысила 37%, что на 6 п.п. больше, чем на конец февраля. Финансовое состояние многих отраслей продолжает ухудшаться, это наложит свой отпечаток на кредитную политику и на подходы к оценке заемщиков. К тому же, к реалистичной оценке кредитных рисков подталкивает и Нацбанк, который совершенствует свои нормативные требования и пытается всячески уберечь банковский сектор от банкротств.