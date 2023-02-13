Кредитование экономики во время войны: кто, кому и на каких условиях дает кредитные деньги

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Война оказывает колоссальное давление на экономику и оказывает существенное влияние на робот бизнеса — как на предприятия государственного сектора, так и частного. Решая уравнения со многими неизвестными, украинские предприятия остро нуждаются в дополнительном капитале. По данным исследования «Центра развития инноваций», каждый второй опрошенный бизнес нуждался в финансовых ресурсах. Решить проблему могло бы привлечение кредитных средств – треть респондентов отметила низкую доступность кредитования.

Почему бизнес испытывает нехватку или недоступность кредитных средств

Компании не спешат привлекать банковское финансирование по нескольким причинам. Наверное, наиболее значимые — это удорожание денежного ресурса и повышенные требования многих банков к заемщикам во время действия военного положения.

Почему дорожает денежный ресурс | На стоимость денежного ресурса влияют сразу несколько факторов:

рост курса доллара США на примерно 15% к другим основным валютам.

рост курса доллара США на примерно 15% к другим основным валютам. рост ставок на международных рынках, что повышает стоимость валютных привлечений украинских банков и толкает ставки по внутренним заимствованиям вверх

рост ставок на международных рынках, что повышает стоимость валютных привлечений украинских банков и толкает ставки по внутренним заимствованиям вверх закрытость рынков международного валютного капитала для Украины из-за войны войны.

закрытость рынков международного валютного капитала для Украины из-за войны войны. повышение учетной ставки НБУ в июне сразу до 25%.

Какие банки кредитуют экономику

60% объема кредитования экономики во время военного положения обеспечили государственные банки. Война наглядно показала украинцам, какую роль играют государственные банковские учреждения в чрезвычайных обстоятельствах. При этом даже выбирая среди государственных банков, важно понимать фокус и преимущества предложений каждого из них.

Явный лидер в кредитовании бизнеса – Укрэксимбанк. По состоянию на 1 ноября 2022 чистый кредитный портфель компаний Эксима достигал 82,1 млрд грн. Это самый большой объем не только среди госбанков, но и для всей банковской системы Украины.

В том случае, если предприятие нуждается в значительных объемах кредитования и хочет привлечь средства на длительный срок, имеет смысл рассматривать предложения корпоративно-инвестиционных банков. Таких предприятий немало, но их запрос на финансирование нельзя закрыть грантами или государственной программой 5-7-9. Согласно исследованию CID Center, ряд компаний нуждаются в финансировании более чем в $10 млн.

Корпоративно-инвестиционный государственный Укрэксимбанк может решить запрос на финансирование корпоративных клиентов благодаря совместным программам с международными финансовыми организациями (World Bank, IFC, EBRD, EIB, NIB, Nefco, KfW, GCPF). По состоянию на начало 2023 года более 200 млн. долларов США доступны украинским корпоративным заемщикам по программам МФО. Все программы МФО комбинируются с «5-7-9» и «Государственными портфельными гарантиями».

Экспортеры и импортеры — естественный фокус экспортно-импортного банка — обращаются в Укрэксим за выгодным предэкспортным финансированием под гарантии ЭКА. Банк ожидает увеличения количества экспортеров в Украину в ближайшие годы. Бизнесы, потерявшие спрос на внутреннем рынке из-за войны войны, настроены экспортировать свою продукцию в поисках новых каналов сбыта. Для таких новых экспортеров Укрэксимбанк будет предлагать специализированный консалтинг, опираясь на свои многолетние знания экспортных приоритетов Украины.

Кого кредитуют во время войны

Первоочередно Укрэксимбанк поддерживает бизнес, развивающий экспортный потенциал, стратегические предприятия, инфраструктурные проекты, компании, осуществляющие эффективный импорт и импортозамещение, в частности, для восстановления страны.

Кроме этого, Укрэксимбанк остается надежным финансовым плечом для государства в преодолении кризисов, вызванных войной. Например, «топливный» кризис летом 2022, финансирование посевной, возможность перевода гуманитарных средств от международных организаций в поддержку украинских семей с детьми в первые месяцы вторжения и т.д.

На каких условиях предоставляется финансирование

Укрэксимбанк учитывает военные риски и рассматривает обращение о финансировании. Особое внимание уделяется прогнозным показателям деятельности заемщиков. Банк проводит стресс-тестирование их финансовых моделей и анализирует, что может повлиять на бизнес, которому нужно финансирование. Например, не изменится ли цена продукции по сравнению с довоенным временем, насколько будет загружено производство, смогут ли вовремя платить заказчики за отгруженный товар. Таким образом, определяется ликвидность заемщиков и вероятность пролонгации кредитов в случае ухудшения ситуации.

В Укрэксимбанке отмечают, что большинство корпоративных клиентов смогли адаптироваться к новым условиям. Из-за осложнений с портами Украины экспортеры и импортеры переструктурировали логистику доставок как сырья и комплектующих, так и готовой продукции. Это позволило постепенно возобновить бизнес-процессы, а также вернуться в рабочий портфель около 80% крупных клиентов.