Кредитування економіки під час війни: хто, кому та на яких умовах дає кредитні гроші

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Війна чинить колосальний тиск на економіку й суттєво впливає на робот бізнесу — як на підприємства державного сектору, так і приватного. Вирішуючи рівняння з багатьма невідомими, українські підприємства гостро потребують додаткового капіталу. За даними дослідження «Центру розвитку інновацій», кожен другий опитаний бізнес потребував фінансові ресурси. Вирішити проблему могло б залучення кредитних коштів — третина респондентів відзначили низьку доступність кредитування.

Чому бізнес відчуває брак чи недоступність кредитних коштів

Компанії не поспішають залучати банківське фінансування з кількох причин. Напевно, найбільш вагомі — це здорожчання грошового ресурсу та підвищені вимоги багатьох банків до позичальників під час дії воєнного стану.

Чому дорожчає грошовий ресурс. На вартість грошового ресурсу впливають одразу кілька факторів:

ріст курсу долару США на приблизно 15% до інших основних валют.

ріст курсу долару США на приблизно 15% до інших основних валют. зростання ставок на міжнародних ринках, що підвищує вартість валютних залучень українських банків та штовхатиме ставки за внутрішніми запозиченнями вверх

зростання ставок на міжнародних ринках, що підвищує вартість валютних залучень українських банків та штовхатиме ставки за внутрішніми запозиченнями вверх закритість ринків міжнародного валютного капіталу для України через війну.

закритість ринків міжнародного валютного капіталу для України через війну. підвищення облікової ставки НБУ у червні одразу до 25%.

Які банки кредитують економіку

60% обсягу кредитування економіки під час воєнного стану забезпечили державні банки. Війна наочно показала українцям, яку роль виконують державні банківські установи у надзвичайних обставинах. При цьому, навіть обираючи серед державних банків, важливо розуміти фокус та переваги пропозицій кожного з них.

Явний лідер у кредитуванні бізнесу – Укрексімбанк. Станом на 1 листопада 2022 року чистий кредитний портфель компаній Ексіма сягав 82,1 млрд грн. Це найбільший обсяг не лише серед держбанків, а й для всієї банківської системи України.

У разі, якщо підприємство потребує значних обсягів кредитування і хоче залучити кошти на тривалий термін, має сенс розглядати пропозиції корпоративно-інвестиційних банків. Таких підприємств немало, та їх запит на фінансування не можна закрити грантами чи державною програмою 5-7-9. Згідно з дослідженням CID Center, ряд компаній потребують фінансування у понад $10 млн.

Корпоративно-інвестиційний державний Укрексімбанк може вирішити запит на фінансування корпоративних клієнтівна завдяки спільним програмам з міжнародними фінансовими організаціями (World Bank, IFC, EBRD, EIB, NIB, Nefco, KfW, GCPF). Станом на початок 2023 року більше 200 млн доларів США доступні українським корпоративним позичальникам за програмами МФО. Всі програми МФО комбінуються з «5-7-9» та «Державними портфельними гарантіями».

Експортери та імпортери — природній фокус експортно-імпортного банку — звертаються до Укрексіму за вигідним передекспортним фінансуванням під гарантії ЕКА. Банк очікує збільшення кількості експортерів в Україні у найближчі роки. Бізнеси, які втратили попит на внутрішньому ринку через війну, налаштовані експортувати свою продукцію у пошуках нових каналів збуту. Для таких «нових» експортерів Укрексімбанк пропонуватиме спеціалізований консалтинг, спираючись на свої багаторічні знання експортних пріоритетів України.

Кого кредитують під час війни

Першочергово Укрексімбанк підтримує бізнес, який розвиває експортний потенціал, стратегічні підприємствам, інфраструктурні проєкти, компанії, які здійснюють ефективний імпорт та імпортозаміщення, зокрема, для відновлення країни,.

Крім цього Укрексімбанк залишається надійним фінансовим плечем для держави у подоланні криз, спричинених війною. Як-от «паливна» криза влітку 2022, фінансування посівної, уможливлення переказів гуманітарних коштів від міжнародних організацій на підтримку українських сімей з дітьми в перші місяці вторгнення тощо.

На яких умовах надається фінансування

Укрексімбанк зважає на воєнні ризики та зважено розглядає звернення про фінансування. Особлива увага приділяється прогнозним показникам діяльності позичальників. Банк проводить стрес-тестування їх фінансових моделей та аналізує, що саме може вплинути на бізнес, якому потрібне фінансування. Наприклад, чи не зміниться ціна продукції порівняно з довоєнним часом, наскільки завантажене буде виробництво, чи зможуть вчасно сплачувати замовники за відвантажений товар. Таким чином визначається ліквідність позичальників та ймовірність пролонгації кредитів у випадку погіршення ситуації.

В Укрексімбанку відзначають, що більшість корпоративних клієнтів зуміли адаптуватися до нових умов. Через ускладнення з портами України, експортери та імпортери переструктурували логістику доставок як сировини та комплектуючих, так і готової продукції. Це дало можливість поступово відновити бізнес-процеси, а також повернутись в робочий портфель близько 80% великих клієнтів.