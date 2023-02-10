До 250 тис грн та на 100 днів без відсотків. На яких умовах банки оформлюють кредитні картки

Кредитки знову доступні. Але насамперед перевіреним позичальникам із гарною історією та репутацією. Нових клієнтів банки беруть неохоче і кредитний ліміт для них спочатку може бути обмежений сумою в 5-10 тис грн.

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Українські банки ще з кінця 2022 року знову почали пропонувати роздрібним клієнтам кредитні картки. Хоча, починаючи з 24 лютого 2022 року на ринку короткострокових позик та розстрочок платіжних карток було затишшя. Багато банків позакривали кредитні ліміти вже чинним клієнтам, а новим їх зовсім не відкривали.

"Але ще влітку - на початку осені 2022 року банки почали відновлювати свої кредитні пропозиції. Частина відкривала кредитні ліміти тільки діючим клієнтам, але поступово до кінця 2022 року банки повернулися до кредитування позичальників відкритого ринку", - розповідає Аркадій Шидер, директор департаменту роздрібного кредитування Банку Кредит Дніпро.

Експерти пояснюють таку активність дуже просто: грошей у банків з надлишком, а короткі кредити (карткові – у тому числі) завжди приносять хороший заробіток при доволі низьких ризиках неповернення позикових коштів. Звичайно, за умови, що банк ретельно аналізує платоспроможність клієнта, а не роздає гроші наліво, направо.

Звідки у банків гроші

Незважаючи на війну та всі пов'язані з нею потрясіння в економіці, справи в банківському секторі йдуть досить непогано. З одного боку, в банкірів зростають витрати на безпеку (як фізичну, так і IT), на енергонезалежність своєї інфраструктури. Крім того, банки відчувають тиск з боку проблемного кредитного портфеля, який продовжує зростати, і формують під нього резерви. Частка токсичних позик (NPL) станом на 1 січня 2023 року досягла 38,1%, що на 11,5 в.п. вище, ніж на 1 березня 2022 року, коли розпочалося вторгнення. А відрахування до резервів на 1 грудня 2022 року перевищили позначку 113 млрд грн (на 1 грудня 2021 року було 3,5 млрд грн).

З іншого боку, банки за 2022 рік накопичили пристойний запас ліквідності. Паніки як такої не було і відтік грошей із системи не трапився. У результаті обсяг коштів клієнтів (як термінових, так і до запитання) станом на грудень 2022 року становив 1,8 трлн грн , що на 18,5% більше ніж на 1 січня 2022 року. На додаток до цього, банки тримають понад 350 млрд грн у депозитних сертифікатах Нацбанку та ще 130-150 млрд грн "бовтається" на кореспондентських рахунках.

Тобто, ліквідність є і її треба кудись подіти. У довгострокове кредитування (іпотеку, автокредити, інвестиційні проекти бізнесу тощо) банки не йдуть, оскільки платоспроможних позичальників вкрай мало, а перспективи погашення таких позик через 3-5 років вкрай туманні. Банки роблять вибір на користь роздрібних клієнтів і фокусуються на видачі короткострокових позик населенню, за кредитними картками – у тому числі.

Банки надліквідні. І цю ліквідність треба кудись спрямовувати. Тому відбувається збільшення обсягів роздрібного кредитування. У фінустанов достатньо даних про клієнтів, про їхню кредитну історію, про працевлаштування та доходи. Це дозволяє сформувати адекватний портрет потенційного позичальника та запропонувати кредитний продукт, який відповідає його платоспроможності. Ігор Тихонов голова правління Кредитвест Банку

Які клієнти можуть розраховувати на кредитний ліміт за карткою

Банки ставляться до відкриття кредитних карток і оформлення лімітів за ними більш прискіпливо. Багато українців втратили роботу, далеко не всі розібралися зі "старими" боргами. У зв'язку з цим фінустанови вважають за краще мати справу насамперед із перевіреними позичальниками.

У переважній більшості банки кредитують існуючих клієнтів, які вже давно обслуговуються. Оформлення нових кредитних карток відбувається дуже вибірково. У Sense Bank, наприклад, кредитування нових клієнтів відбувається у форматі споживчих кредитів в торгових мережах партнерів банку. директор блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank Андрій Гриценюк

Насамперед банк дивиться на кредитну історію потенційного позичальника (чи погашені видані раніше кредити, були чи ні прострочені платежі тощо), а також бере до уваги наявність відкритих депозитів та поточних рахунків.

"Кредитні картки з лімітом зазвичай доступні "економічно зрозумілим" клієнтам банку. Є більше шансів, що вони своєчасно повертатимуть кошти та здійснюватимуть за кредитом регулярні платежі. Це люди, у яких вже вибудовані певні взаємини з банком, зокрема власники зарплатних карток чи клієнти, які регулярно сплачують послуги", – коментує Борис Рафалович, заступник голови правління Cominbank.

Варто зауважити, що попит на споживчі кредити з боку населення насправді є. І цей попит досить стабільний. За даними НБУ, обсяг позик строком до 1 року, які банки видавали у 2022 році фізособам, становив у середньому 112 млрд грн на місяць. Причому ця сума не зростала, але й не зменшувалася.

"Надання лімітів за кредитними картками найбільше відповідає потребам клієнтів у поточних умовах. Відкриваючи ліміт по карті, банки отримують кращий відгук – позичальники користуються кредитними коштами для базових покупок. Це ефективний спосіб "дотягнутися" до клієнта і "підставити" йому кредитне плече", – уточнює Аркадій Шідер.

На яких умовах можна відкрити кредитну картку

Оформлення кредитки безкоштовне. І зі старту банки обіцяють кредитний ліміт до 50 тис. грн. Для цього не потрібно підтверджувати свої доходи. Достатньо буде паспорта, ідентифікаційного коду та офіційного підтвердження з місця роботи. Але не виключено, що спочатку клієнту відкриють мінімальний овердрафт. Всього лише на 5 тис грн . І тільки згодом банк підніме планку.

Надання довідки про доходи підвищує шанси на більший ліміт, особливо якщо йдеться про суми понад 50 тис грн. "Клієнти нашого банку, які підтвердять джерело свого доходу, можуть збільшити кредитний ліміт до 100 тис грн", – наводить приклад Андрій Гриценюк.

Втім, навіть за наявності довідки ліміт вище 250 тис грн отримати навряд чи вдасться. Та й загалом кредитні ліміти зменшилися. За словами Аркадія Шидера, їхній рівень став на 30-50% нижчим порівняно з 2021 роком.

Щодо пільгового періоду (протягом якого банк не нараховує процентну ставку на кредитні кошти), він становить у середньому 50-60 днів . Але трапляються пропозиції від банків із розстрочкою на 90-100 днів. Щоправда, лише за умови, що клієнт розраховуватиметься кредитною карткою за товари та послуги. Тобто використовує її саме для безготівкових платежів.

Процентна ставка за кредитками ніколи не була низькою. Такою вона є і на сьогоднішній день – 45-50% річних , а часом і вище. Комісія за зняття готівки теж відчутна, 2-4% суми .

Базові умови кредитних карток у деяких банках

Банк Назва картки Кредитний ліміт Пільговий період Процентна ставка Приватбанк Універсальна до 200 тис грн 55 днів 51% Райффайзен банк 100 днів до 250 тис грн 100 днів 48% Ощадбанк More до 250 тис грн 92 дні 47% Укрсиббанк Кредитна карта до 200 тис грн 56 днів 45% Sense Bank Red 2.0 до 100 тис грн 62 дні 45%

Тому, кредитна карта дійсно непоганий варіант взяти у банку в борг ненадовго. Як то кажуть, до зарплати. Але кредитка виправдана тільки в тому випадку, якщо погашати "мінус" по ній протягом пільгового періоду і розплачуватися в магазинах, без переведення в готівку кредитних коштів. Інакше безвідсотковий овердрафт перетвориться на повноцінний кредит зі ставкою до 60-70% річних, що може дуже боляче вдарити по гаманцю позичальника.