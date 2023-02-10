До 250 тыс грн и на 100 дней без процентов. На каких условиях банки оформляют кредитные карты

Кредитки снова доступны. Но прежде всего проверенным заемщикам с хорошей историей и репутацией. Новых клиентов банки берут неохотно и кредитный лимит для них на первых порах может быть ограничен суммой в 5-10 тыс грн.

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Украинские банки еще с конца 2022 года начали снова предлагать розничным клиентам кредитные карты. Хотя, начиная с 24 февраля 2022 года на рынке краткосрочных займов и рассрочек по платежным картам было затишье. Многие банки позакрывали кредитные лимиты уже действующим клиентам, а новым их и вовсе не открывали.

"Но еще летом – в начале осени 2022 года банки начали возобновлять свое предложение по кредитованию. Часть открывала кредитные лимиты только действующим клиентам, но постепенно к концу 2022 года банки вернулись к кредитованию заемщиков открытого рынка", – рассказывает Аркадий Шидер, директор департамента розничного массового кредитования Банка Кредит Днепр.

Эксперты объясняют такую активность очень просто: денег у банков в избытке, а короткие кредиты (по картам – в том числе) всегда приносят хороший заработок при сравнительно низком риске невозврата заемных средств. Конечно, при условии, что банк тщательно анализирует платежеспособность клиента, а не раздает деньги направо-налево.

Откуда у банков деньги

Несмотря на войну и все связанные с ней потрясения в экономике, дела в банковском секторе идут довольно неплохо. С одной стороны, у банкиров растут затраты на безопасность (как физическую, так и IT), на энергонезависимость своей инфраструктуры. Кроме того, банки испытывают давление со стороны проблемного кредитного портфеля, которые продолжает растит, и формируют под него резервы. Доля токсичных займов (NPL) к 1 января 2023 года достигла 38,1%, что на 11,5 п.п. выше, чем на 1 марта 2022 года, когда началось вторжение. А отчисления в резервы на 1 декабря 2022 года превысили отметку в 113 млрд грн (на 1 декабря 2021 года было 3,5 млрд грн).

С другой стороны, банки за 2022 год накопили приличный запас ликвидности. Паники как таковой не было и отток денег из системы не случился. В итоге, объем средств клиентов (как срочных, так и до востребования) к декабрю 2022 года составил 1,8 трлн грн , что на 18,5% больше, чем на 1 января 2022 года. Вдобавок к этому, банки держат свыше 350 млрд грн в депозитных сертификатах Нацбанка и еще 130-150 млрд грн "болтается" на корреспондентских счетах.

То есть, ликвидность есть и ее нужно куда-то девать. В долгосрочное кредитование (ипотеку, автокредиты, в инвестиционные проекты бизнеса и т.д.) банки не идут, поскольку платежеспособных заемщиков крайне мало, а перспективы погашения таких займов через 3-5 лет крайне туманны. Банки делают выбор в пользу розничных клиентов и фокусируются на выдаче краткосрочных займов населению, в виде ссуд по кредитным картам – в том числе.

Банки сверхликвидны. И эту ликвидность нужно куда-то направлять. Поэтому происходит наращивание объемов розничного кредитования. У финучреждений достаточно данных о клиентах, об их кредитной истории, о трудоустройстве и доходах. Это позволяет сформировать адекватный портрет потенциального заемщика и предложить кредитный продукт, который соответствует его платежеспособности. Игорь Тихонов председатель правления Кредитвест Банка

Какие клиенты могут рассчитывать на кредитный лимит по карте

Банки стали относиться к открытию кредитных карт и оформлению лимитов по ним более скрупулезно. Многие украинцы лишились работы, далеко не все разобрались со "старыми" долгами. В связи с этим финучреждения предпочитают иметь дело прежде всего с проверенными заемщиками.

В подавляющем большинстве банки кредитуют существующих клиентов, которые уже давно у них обслуживаются. Оформление новых кредитных карт происходит очень избирательно. В Sense Bank, например, кредитование новых клиентов доступно в формате потребительских кредитов в торговых сетях партнеров банка. директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank Андрей Гриценюк

В первую очередь банк смотрит на кредитную историю потенциального заемщика (погашены ли выданные ранее кредиты, были или нет просрочки по платежам и т.д.), а также принимает во внимание наличие открытых депозитов и текущих счетов.

"Кредитные карты с лимитом обычно доступны «экономически понятным" клиентам банка. Есть больше шансов, что они будут своевременно возвращать средства и осуществлять по кредиту регулярные платежи. Это люди, у которых уже выстроены определенные взаимоотношения с банком, в частности держатели зарплатных карт или клиенты, которые регулярно оплачивают какие-либо услуги», – комментирует Борис Рафалович, заместитель председателя правления Cominbank.

Стоит заметить, что спрос на потребительские кредиты со стороны населения на самом деле есть. И этот спрос достаточно стабилен. По данным НБУ, объем займов сроком до 1 года, которые банки выдавали в 2022 году физлицам, составлял в среднем 112 млрд грн в месяц. Причем, эта сумма не росла, но и не уменьшалась.

"Предоставление лимитов по кредитным картам наиболее соответствует потребностям клиентов в текущих условиях. Открывая лимит по карте, банки получают лучший отклик – заемщики пользуются кредитными средствами для базовых покупок. Это эффективный способ «дотянуться" до клиента и «подставить» ему кредитное плечо», – уточняет Аркадий Шидер.

На каких условиях можно открыть кредитную карту

Оформление кредитки практически всегда бесплатное. И со старта банки обещают кредитный лимит вплоть до 50 тыс грн. Для этого не нужно подтверждать свои доходы. Достаточно будет паспорта, идентификационного кода и официального подтверждения с места работы. Но не исключено, что на первых порах клиенту откроют минимальный овердрафт. Всего лишь на 5 тыс грн . И только со временем банк поднимет планку.

Предоставление справки о доходах увеличивает шансы на получение большего лимита, особенно если речь идет о суммах свыше 50 тыс грн. "Клиенты нашего банка, которые подтвердят источник своего дохода, могут увеличить кредитный лимит до 100 тыс грн", – приводит пример Андрей Гриценюк.

Впрочем, даже при наличии справки лимит свыше 250 тыс грн получить вряд ли удастся. Да и в целом кредитные лимиты уменьшились. По словам Аркадия Шидера, их уровень стал на 30-50% ниже по сравнению с 2021 годом.

Что касается льготного периода (в течение которого банк не начисляет процентную ставку на кредитные средства), то он составляет в среднем 50-60 дней . Но встречаются предложения от банков с рассрочкой на 90-100 дней. Правда, только при условии, что клиент будет рассчитываться кредитной картой за товары и услуги. То есть, использовать ее для безналичных платежей.

Процентная ставка по кредиткам никогда не была низкой. Таковой она является и на сегодняшний день – 45-50% годовых , а порой и выше. Комиссии за снятие наличных тоже довольно увесистая, 2-4% суммы .

Базовые условия по кредитным картам в некоторых банках

Банк Название карты Кредитный лимит Льготный период Процентная ставка Приватбанк Универсальная до 200 тыс грн 55 дней 51% Райффайзен банк 100 дней до 250 тыс грн 100 дней 48% Ощадбанк More до 250 тыс грн 92 дня 47% Укрсиббанк Кредитная карта до 200 тыс грн 56 дней 45% Sense Bank Red 2.0 до 100 тыс грн 62 дня 45%

Поэтому, кредитная карта действительно неплохой вариант взять у банка взаймы ненадолго. Как говорится, до зарплаты. Но кредитка оправдана только в том случае, если погашать "минус" по ней в течение льготного периода и расплачиваться в магазинах, без обналичивания кредитных средств. Иначе беспроцентный овердрафт превратится в полноценный кредит со ставкой вплоть до 60-70% годовых, что может очень больно ударить по кошельку заемщика.