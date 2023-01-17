Кредиты для экономики – признак здорового банка

Заместитель председателя Наблюдательного совета Укрэксимбанка Димитри Шишло делится своим видением того, как благодаря реформе корпоративного управления государственный банк смог обеспечить бесперебойную работу и финансовую устойчивость.

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Полномасштабная война сделала невозможным дальнейшее достижение показателей, определенных стратегиями развития государственных банков. В то же время критической в условиях военного времени стала бесперебойная работа банковского сектора, которую во многом удалось обеспечить благодаря реформе механизмов корпоративного управления в государственных банках.

Меры, проведенные Национальным банком по очистке банковского сектора после 2014 года и внедрению нормативов устойчивости, сделали этот сектор более выносливым. Следующим своевременным шагом стала реформа корпоративного управления в государственных банках, которая началась в 2019 году с назначения новых независимых наблюдательных советов.

Вопрос, который был бы с Укрэксимбанком, если бы эти реформы не были введены, для меня очевиден. Думаю, если бы полномасштабное нападение произошло три года назад, то банк не выстоял бы в военное время. В 2019 году две трети портфеля банка состояли из нерабочих ссуд. Это колоссально, и банк был практически банкротом. Мы разработали стратегию развития, реформирования и консолидации, провели изменения не только в руководстве, но и во многих процессах, чтобы сделать их более прозрачными, в частности, благодаря усилиям по цифровой трансформации. Если до этого банк терял деньги, теперь операционно зарабатывает, и все банковские операции приносят деньги, даже сегодня.

Превентивно, когда Россия начала аккумулировать войска рядом с государственной границей Украины весной 2021 года, мы обновили План непрерывной деятельности бизнеса в соответствии с потенциальными военными рисками и были готовы быстро его активировать. После 24 февраля было очень трудно понять и спрогнозировать, что произойдет дальше.

Главным приоритетом была защита наших сотрудников, а также критические данные и оборудование. После трех недель полномасштабного вторжения мы возобновили финансирование клиентов и снова стали не только по статусу, но и фактически банком номер один из корпоративного кредитования. С тех пор мы выдали уже более 23 миллиардов гривен финансирования юридическим лицам. Если в начале вторжения мы сконцентрировались на том, чтобы выжить, то теперь наш фокус – финансировать экономику Украины.

Банк работал 24/7, чтобы защитить и эвакуировать своих сотрудников с оккупированных территорий. К величайшему сожалению, часть наших отделений оказались на захваченных врагом землях. В декабре 2022 года я посетил филиал в Херсоне, который открылся через две недели после освобождения города. Россияне там разворовали абсолютно все. Мы были первыми, кто вскоре после вторжения вышел на рынок военных облигаций, чтобы в самый критический момент для государства поддержать бюджет. Все это – большое достижение руководства банка, избранного Наблюдательным советом.

Кризис является отличным раскрывателем личности людей. Президент Зеленский своей фразой «Мне нужно оружие, а не такси» является красноречивым примером. А украинцы последовали за ним. Без настоящего лидерства невозможно было ни вести банк вперед, ни получить в 2021 году лучшие за всю историю банка финансовые результаты. То, что избранное Наблюдательным советом руководство банка смогло провести его через ковод и полномасштабное вторжение, я считаю красноречивым достижением реформы корпоративного управления.

Возможно, мы недостаточно разъясняем обществу суть нашей работы, роль наблюдательных советов и важность принципов корпоративного управления. Путем внедрения реформ на предприятиях, принадлежащих государству, мы действительно защищаем интересы украинских налогоплательщиков. Если банк теряет деньги из-за того, что кредиторы не платят по кредитам, то нехватка денег для рекапитализации банка де-факто покрывается из государственного бюджета, или же банк платит государству меньше дивидендов. Интересы государства и наблюдательных советов не могут расходиться, пока они остаются независимыми.

Также важно то, что реформа корпоративного управления осуществлялась по инициативе и поддержке международных финансовых учреждений. МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и другие финансовые институции хотят быть уверены в том, что предоставленные ими средства будут использованы эффективно. Наш банк – единственный, что напрямую привлекает деньги Всемирного Банка в Украине, и мы продолжаем кредитовать по общим программам, которые были начаты еще до 24 февраля.

Государство должно использовать реформы в сфере корпоративного управления банков в качестве примера для других принадлежащих ему предприятий, особенно в рамках интеграции в ЕС. Несколько лет назад все говорили, что коррупция в Украине непобедима и что реформировать государство невозможно, но мы доказали, что это возможно. Если выдаются кредиты и оказывается поддержка экономике – это признак того, что дела банка находятся в здоровом состоянии и сохраняет стабильность несмотря на войну.