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Кредиты для экономики – признак здорового банка

  • Димитри Шишло
    Димитри Шишло

    Заместитель председателя Наблюдательного совета Укрэксимбанка

Заместитель председателя Наблюдательного совета Укрэксимбанка Димитри Шишло делится своим видением того, как благодаря реформе корпоративного управления государственный банк смог обеспечить бесперебойную работу и финансовую устойчивость.

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Полномасштабная война сделала невозможным дальнейшее достижение показателей, определенных стратегиями развития государственных банков. В то же время критической в условиях военного времени стала бесперебойная работа банковского сектора, которую во многом удалось обеспечить благодаря реформе механизмов корпоративного управления в государственных банках.  

Меры, проведенные Национальным банком по очистке банковского сектора после 2014 года и внедрению нормативов устойчивости, сделали этот сектор более выносливым. Следующим своевременным шагом стала реформа корпоративного управления в государственных банках, которая началась в 2019 году с назначения новых независимых наблюдательных советов.  

Вопрос, который был бы с Укрэксимбанком, если бы эти реформы не были введены, для меня очевиден. Думаю, если бы полномасштабное нападение произошло три года назад, то банк не выстоял бы в военное время. В 2019 году две трети портфеля банка состояли из нерабочих ссуд. Это колоссально, и банк был практически банкротом. Мы разработали стратегию развития, реформирования и консолидации, провели изменения не только в руководстве, но и во многих процессах, чтобы сделать их более прозрачными, в частности, благодаря усилиям по цифровой трансформации. Если до этого банк терял деньги, теперь операционно зарабатывает, и все банковские операции приносят деньги, даже сегодня.

Превентивно, когда Россия начала аккумулировать войска рядом с государственной границей Украины весной 2021 года, мы обновили План непрерывной деятельности бизнеса в соответствии с потенциальными военными рисками и были готовы быстро его активировать. После 24 февраля было очень трудно понять и спрогнозировать, что произойдет дальше.

Главным приоритетом была защита наших сотрудников, а также критические данные и оборудование. После трех недель полномасштабного вторжения мы возобновили финансирование клиентов и снова стали не только по статусу, но и фактически банком номер один из корпоративного кредитования. С тех пор мы выдали уже более 23 миллиардов гривен финансирования юридическим лицам. Если в начале вторжения мы сконцентрировались на том, чтобы выжить, то теперь наш фокус – финансировать экономику Украины.

Банк работал 24/7, чтобы защитить и эвакуировать своих сотрудников с оккупированных территорий. К величайшему сожалению, часть наших отделений оказались на захваченных врагом землях. В декабре 2022 года я посетил филиал в Херсоне, который открылся через две недели после освобождения города. Россияне там разворовали абсолютно все. Мы были первыми, кто вскоре после вторжения вышел на рынок военных облигаций, чтобы в самый критический момент для государства поддержать бюджет. Все это – большое достижение руководства банка, избранного Наблюдательным советом.  

Кризис является отличным раскрывателем личности людей. Президент Зеленский своей фразой «Мне нужно оружие, а не такси» является красноречивым примером. А украинцы последовали за ним. Без настоящего лидерства невозможно было ни вести банк вперед, ни получить в 2021 году лучшие за всю историю банка финансовые результаты. То, что избранное Наблюдательным советом руководство банка смогло провести его через ковод и полномасштабное вторжение, я считаю красноречивым достижением реформы корпоративного управления.

Возможно, мы недостаточно разъясняем обществу суть нашей работы, роль наблюдательных советов и важность принципов корпоративного управления. Путем внедрения реформ на предприятиях, принадлежащих государству, мы действительно защищаем интересы украинских налогоплательщиков. Если банк теряет деньги из-за того, что кредиторы не платят по кредитам, то нехватка денег для рекапитализации банка де-факто покрывается из государственного бюджета, или же банк платит государству меньше дивидендов. Интересы государства и наблюдательных советов не могут расходиться, пока они остаются независимыми.

Также важно то, что реформа корпоративного управления осуществлялась по инициативе и поддержке международных финансовых учреждений. МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и другие финансовые институции хотят быть уверены в том, что предоставленные ими средства будут использованы эффективно. Наш банк – единственный, что напрямую привлекает деньги Всемирного Банка в Украине, и мы продолжаем кредитовать по общим программам, которые были начаты еще до 24 февраля.

Государство должно использовать реформы в сфере корпоративного управления банков в качестве примера для других принадлежащих ему предприятий, особенно в рамках интеграции в ЕС. Несколько лет назад все говорили, что коррупция в Украине непобедима и что реформировать государство невозможно, но мы доказали, что это возможно. Если выдаются кредиты и оказывается поддержка экономике – это признак того, что дела банка находятся в здоровом состоянии и сохраняет стабильность несмотря на войну.