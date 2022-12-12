Укрэксимбанк расширил возможности украинцев по получению наличных денег в банкоматах и кассах банка

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В декабре банк расширил лимит снятия наличных в банкоматах до 25 тысяч гривен для платежных карт всех банков без ограничения количества сделок.

Ранее, в сентябре 2022 г., государственный банк одним из первых на рынке повысил эту сумму до 10 тысяч. Никаких комиссий по таким операциям Укрэксимбанк не взимает, однако клиентам других банков будет нелишним уточнить тарифы от своего банка.

Инициатива стала возможной в рамках инициативы НБУ Power banking, направленной на усовершенствование бизнес-процессов для оперативного и удобного доступа граждан к собственным средствам.

Кроме того, Укрэксимбанк отменил тариф в 3% от суммы выдачи наличных в национальной валюте Украины с карт других банков в кассах всей сети отделений.

Для очного и дистанционного обслуживания клиентов при отсутствии электроснабжения Укрэксимбанк организовал бесперебойную работу дежурных подразделений банка по всей Украине. Они полностью оснащены резервными источниками электропитания и связи по требованиям НБУ и могут работать в разных кризисных ситуациях. При необходимости организуется пополнение касс и банкоматов наличными и инкассация.

Безналичные расчеты по-прежнему функционируют в штатном режиме.

Сайт банка, Контакт-центр, системы дистанционного банкинга и мобильные приложения для клиентов и другие электронные сервисы работают бесперебойно и круглосуточно.

Фото: ua.depositphotos.com