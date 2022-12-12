Укрексімбанк розширив можливості українців з отримання готівки в банкоматах та касах банку

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У грудні банк розширив ліміт зняття готівки у банкоматах до 25 тисяч гривень для платіжних карток всіх банків без обмеження кількості операцій.

Раніше, у вересні 2022 р., державний банк одним з перших на ринку підвищив цю суму до 10 тисяч. Жодних комісій за такими операціями Укрексімбанк не стягує, однак клієнтам інших банків буде незайвим уточнити тарифи від свого банку.

Ініціатива стала можливою у межах ініціативи НБУ Power banking, яка спрямована на удосконалення бізнес-процесів для оперативного та зручного доступу громадян до власних коштів.

Крім того, Укрексімбанк скасував тариф у 3% від суми видачі готівки у національній валюті України з карток інших банків у касах всієї мережі відділень.

Для очного та дистанційного обслуговування клієнтів за умови відсутності електропостачання Укрексімбанк організував безперебійну роботу чергових підрозділів банку по всій Україні. Вони повністю обладнані резервними джерелами електроживлення та зв’язку за вимогами НБУ і можуть працювати в різних кризових ситуаціях. За необхідності організовується поповнення кас і банкоматів готівкою та інкасація.

Безготівкові розрахунки, як і раніше, функціонують у штатному режимі.

Сайт банку, Контакт-центр, системи дистанційного банкінгу та мобільні застосунки для клієнтів, а також інші електронні сервіси працюють безперебійно та цілодобово.

Фото: ua.depositphotos.com