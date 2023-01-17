Кредити для економіки – ознака здорового банку

Заступник голови Наглядової ради Укрексімбанку Дімітрі Шишло ділиться власним баченням того, як завдяки реформі корпоративного управління державний банк зміг забезпечити безперебійну роботу та фінансову стійкість.

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Повномасштабна війна унеможливила подальше досягнення показників, визначених стратегіями розвитку державних банків. Водночас критичною в умовах воєнного часу стала безперебійна робота банківського сектору, яку великою мірою вдалося забезпечити завдяки реформі механізмів корпоративного управління державних банках.

Заходи, проведені Національним банком для очищення банківського сектору після 2014 року та впровадження нормативів стійкості, зробили цей сектор більш витривалим. Наступним своєчасним кроком стала реформа корпоративного управління в державних банках, яка розпочалась 2019 року з призначення нових незалежних наглядових рад.

Питання, що було б з Укрексімбанком, якби ці реформи не було впроваджено, для мене очевидне. Гадаю, якби повномасштабний напад відбувся три роки тому, то банк не вистояв би у воєнний час. У 2019 році дві третини портфеля банку складалися із неробочих позик. Це колосально, і банк був фактично банкрутом. Ми розробили стратегію розвитку, реформування та консолідації, провели зміни не тільки в керівництві, а й у багатьох процесах, щоб зробити їх більш прозорими зокрема завдяки зусиллям з цифрової трансформації. Якщо до цього банк втрачав гроші, то тепер операційно заробляє, і всі банківські операції приносять гроші, навіть сьогодні.

Превентивно, коли росія почала акумулювати війська поруч із державним кордоном України навесні 2021 року, ми оновили План безперервної діяльності бізнесу відповідно до потенційних воєнних ризиків і були готові швидко його активувати. Після 24 лютого було дуже важко зрозуміти і спрогнозувати, що станеться далі.

Головним пріоритетом був захист наших співробітників, а також критичних даних та обладнання. Після трьох тижнів повномасштабного вторгнення ми відновили фінансування клієнтів і знову стали не тільки за статусом, а і фактично банком номер один з корпоративного кредитування. З того часу ми видали вже більш ніж 23 мільярди гривень фінансування юридичним особам. Якщо на початку вторгнення ми були сконцентровані на тому, щоб вижити, то тепер наш фокус – фінансувати економіку України.

Банк працював 24/7, щоб захистити та евакуювати своїх співробітників з окупованих територій. На превеликий жаль, частина наших відділень опинилися на захоплених ворогом землях. У грудні 2022 року я відвідав філію в Херсоні, яка відкрилась через два тижні після звільнення міста. Росіяни там розікрали абсолютно все. Ми були першими, хто невдовзі після вторгнення вийшов на ринок військових облігацій, щоб у найкритичніший для держави момент підтримати бюджет. Все це – велике досягнення керівництва банку, обраного Наглядовою радою.

Криза є чудовим розкривачем особистості людей. Президент Зеленський своєю фразою «Мені потрібна зброя, а не таксі» є красномовним прикладом. А українці пішли за ним. Без справжнього лідерства неможливо було б ані вести банк вперед, ані отримати у 2021 році найкращі за всю історію банку фінансові результати. Те, що обране Наглядовою радою керівництво банку змогло провести його крізь ковід та повномасштабне вторгнення, я вважаю красномовним досягненням реформи корпоративного управління.

Можливо, ми недостатньо роз’яснюємо суспільству суть нашої роботи, роль наглядових рад і важливість принципів корпоративного управління. Шляхом впровадження реформ на підприємствах, які належать державі, ми насправді захищаємо інтереси українських платників податків. Якщо банк втрачає гроші через те, що кредитори не сплачують за кредитами, то нестача грошей для рекапіталізації банку де-факто покривається з державного бюджету, або ж банк платить державі менше дивідендів. Інтереси держави і Наглядових рад не можуть розходитися, поки вони залишаються незалежними.

Також важливим є те, що реформа корпоративного управління здійснювалась за ініціативи та підтримки міжнародних фінансових установ. МВФ, Світовий банк, ЄБРР та інші фінансові інституції хочуть бути впевнені в тому, що надані ними кошти буде використано ефективно. Наш банк – єдиний, що напряму залучає гроші Світового Банку в Україні, і ми продовжуємо кредитувати за спільними програмами, які було започатковано ще до 24 лютого.

Держава має використовувати реформи у сфері корпоративного управління банків як приклад для інших підприємств, що їй належать, особливо в рамках інтеграції до ЄС. Кілька років тому всі казали, що корупція в Україні непереможна, і що реформувати державу неможливо, але ми довели, що це можливо. Якщо видаються кредити та надається підтримка економіці – це ознака того, що справи банку в здоровому стані і він зберігає стабільність попри війну.