Укрексімбанк запровадив нульову ставку для раніше залученого фінансування на розвиток Мелітополя

За останні два роки до великого вторгнення Мелітополь одержав 130 млн грн довгострокового фінансування від державного Укрексімбанку на проєкти муніципального розвитку і інфраструктурної розбудови.

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Укрексімбанк запровадив нульову ставку для раніше залученого фінансування від державного Укрексімбанку на розвиток Мелітополя. У 2020-2021 роках Мелітопол залучив 130 мільйонів гривень довгострокового фінансування віж Укрексімбанку.

Кошти траншами спрямовувались на капітальний ремонт та реконструкцію дошкільних і шкільних навчальних закладів, інфекційної лікарні, пологовий будинок, палац культури, школи мистецтв, купівлю меблів та обладнання, будівництво спортивного майданчику, придбання муніципального транспорту тощо.

Графіки вибірки та погашення кредитів були розраховані на п’ять років з таким розрахунком, аби це було зручно та "безболісно" для бюджету міста.

Щоб зменшити навантаження на бюджет громади і допомогти їй пройти цей період, банк вирішив зупинити нарахування відсотків за наданими раніше кредитами. Зокрема, встановлено ставку 0,01% річних на строк до 30-го календарного дня з дати закінчення або скасування воєнного стану в Україні. А строки сплати основного боргу і відсотків перенесено на останній день дії кредитних договорів.

"Найголовніше для мелітопольців зараз — морально та фізично зібратися й дочекатися скорої деокупації. Адже з Україною повернеться порядок, комфортна інфраструктура сучасного міста, якісні міські послуги для громади — та усі амбіційні проєкти. Ми чудово розуміємо, наскільки складно, зокрема, й економічно, буде місту долати наслідки окупації та розграбування міста. Щоб зменшити навантаження на бюджет громади і допомогти їй пройти цей період, банк ухвалив безпрецедентне рішення: зупинити нарахування відсотків за наданими раніше кредитами. Зокрема, встановлено ставку 0,01% річних на строк до 30-го календарного дня з дати закінчення або скасування воєнного стану в Україні. А строки сплати основного боргу і відсотків перенесено на останній день дії кредитних договорів. Це наша безапеляційна продержавницька позиція як банку, так й громадян України. Чекаємо на Мелітополь вдома!", - коментує член правління Укрексімбанку Михайло Медко.

Попри окупацію міста, робота його держапарату не спиняється. Наразі після полону міський голова Іван Федоров, його заступники, частина працівників виконкому та фінуправління виїхали з міста та готують усе необхідне для відновлення життя у Мелітополі після деокупації.

"Якщо раніше при плануванні бюджету міста ми передбачали його розвиток, то після деокупації всі наші зусилля будуть спрямовані, насамперед, на відновлення життєзабезпечення. До здійснення цих невідкладних заходів ми вже готуємося і проводимо переговори з багатьма партнерами. Надзвичайно важливо, що Укрексімбанк, як один з найбільших кредиторів міста, пішов нам назустріч в питанні зменшення кредитного навантаження. Завдяки цьому ми маємо більше можливостей для вирішення найбільш критичних питань мешканців нескореного міста", – повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Ворог приніс жахливі руйнування у наші міста і громади, але коли держава, державні банки й міста тримаються докупи, підтримують не словом, а міцним плечем та справами, всі деокуповані території стануть прикладом прогресу і розвитку.