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Укрэксимбанк ввел нулевую ставку для ранее привлеченного финансирования на развитие Мелитополя
За последние два года до вторжения Мелитополь получил 130 млн грн долгосрочного финансирования от государственного Укрэксимбанка на проекты муниципального развития и инфраструктурного развития.
Укрэксимбанк ввел нулевую ставку для ранее привлеченного финансирования от государственного Укрэксимбанка на развитие Мелитополя. В 2020-2021 годах Мелитопол привлек 130 миллионов гривен долгосрочного финансирования для Укрэксимбанка.
Средства траншами направлялись на капитальный ремонт и реконструкцию дошкольных и школьных учебных заведений, инфекционной больницы, роддом, дворец культуры, школы искусств, покупку мебели и оборудования, строительство спортивной площадки, приобретение муниципального транспорта и т.д.
Графики выборки и погашения кредитов были рассчитаны на пять лет с таким расчетом, чтобы это было удобно и безболезненно для бюджета города.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Чтобы уменьшить нагрузку на бюджет общества и помочь ему пройти этот период, банк решил остановить начисление процентов по предоставленным ранее кредитам. В частности, установлена ставка 0,01% годовых на срок до 30-го календарного дня с даты окончания или отмены военного положения в Украине. А сроки уплаты основного долга и процентов перенесены на последний день действия кредитных договоров.
"Самое главное для мелитопольцев сейчас - морально и физически собраться и дождаться скорой деоккупации. Ведь с Украиной вернется порядок, комфортная инфраструктура современного города, качественные городские услуги для общества и все амбициозные проекты. Мы прекрасно понимаем, насколько сложно, в том числе и экономически, будет городу преодолевать последствия оккупации и разграбления города. Чтобы уменьшить нагрузку на бюджет общества и помочь ему пройти этот период, банк принял беспрецедентное решение: остановить начисление процентов по предоставленным ранее кредитам. В частности, установлена ставка 0,01% годовых на срок до 30-го календарного дня с даты окончания или отмены военного положения в Украине. А сроки уплаты основного долга и процентов перенесены на последний день действия кредитных договоров. Это наша безапелляционная продержавная позиция как банка, так и граждан Украины. Ждем Мелитополь дома!", - комментирует член правления Укрэксимбанка Михаил Медко.
Несмотря на оккупацию города, работа его госаппарата не останавливается. После плена городской голова Иван Федоров, его заместители, часть работников исполкома и финуправления выехали из города и готовят все необходимое для восстановления жизни в Мелитополе после деоккупации.
"Если раньше при планировании бюджета города мы предусматривали его развитие, то после деоккупации все наши усилия будут направлены прежде всего на восстановление жизнеобеспечения. К осуществлению этих неотложных мероприятий мы уже готовимся и проводим переговоры со многими партнерами. Очень важно, что Укрэксимбанк как один из крупнейших кредиторов города, пошел нам навстречу в вопросе уменьшения кредитной нагрузки. Благодаря этому мы имеем больше возможностей для решения наиболее критических вопросов жителей непокоренного города", – сообщил городской голова Иван Федоров.
Враг принес ужасные разрушения в наши города и общины, но когда государство, государственные банки и города держатся вместе, поддерживают не словом, а крепким плечом и делами, все деоккупированные территории станут примером прогресса и развития.