"МХП" збільшує присутність на ринку переробки м'яса і купує компанію за $15,1 млн

Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг "МХП" уклав угоду про придбання 100% корпоративних прав у компанії, що займається переробкою м'яса в Україні, за €14,0 млн ($15,1 млн).

Про це повідомляється в річному звіті компанії.

Вказано, що угода була ухвалена 15 квітня 2024 року. На момент оприлюднення звіту "МХП" вже здійснив оплату в розмірі €3,5 млн за 24,9% відповідних корпоративних прав. Очікується, що угоду буде завершено до кінця 2024 року після виконання певних умов, включно зі схваленням відповідних регулювальних органів.

Крім того, 29 грудня 2023 року "МХП" уклав угоду про придбання 81% корпоративних прав у бізнесі з розведення птиці та переробки м'яса в Албанії за приблизно €16,8 млн ($18,1 млн). Ця угода також потребує схвалення регуляторів.

Раніше антимонопольні органи Албанії та України дозволили словенському виробнику птиці Perutnina Ptuj, що входить до "МХП", та албанській групі Balfin створити в Албанії спільне підприємство Perutnina Ptuj Albania. У рамках угоди воно придбає низку місцевих компаній.

"МХП" також працює у сферах виробництва зернових, соняшникової олії та м'ясопереробки. У 2023 році агрохолдинг отримав $142 млн чистого прибутку порівняно зі збитком у $231 млн роком раніше при виручці $3,021 млрд.

МХП контролює 55% українського ринку курятини

Зазначимо, що МХП є провідним виробником курятини в Україні та одним із основних експортерів цього продукту до Європейського Союзу.

Компанія контролює більше 55% українського ринку курятини, представленої під торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський". Холдинг самостійно вирощує птицю та велику рогату худобу.

Також МХП обробляє один з найбільших земельних банків в Україні - близько 370 тисяч гектарів у Вінницькій Дніпропетровській Сумській Київській Тернопільській Львівській івано-франківській та інших областях. Компанія займається вирощенням кукурудзи соняшнику пшениці сої та ріпаку.

При цьому, Косюк володіє 59,7% акцій МХП через компанію WTI Trading Limited. Основні виробничі потужності групи зосереджені в Україні, а також вона має підприємства в Словенії, Сербії, Хорватії, та Боснії і Герцеговині (через Perutnina Ptuj).

Нагадаємо, у березні 2024 року МХП отримав дозвіл АМКУ на створення спільного підприємства з компанією Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) у місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). А у січні АМКУ дав дозвіл МХП на купівлю компанії "Овочева скарбниця", яка реалізує свіжі овочі та салатами під брендом "Словянка".