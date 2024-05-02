"МХП" увеличивает присутствие на рынке переработки мяса и покупает компанию за $15,1 миллиона

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг "МХП" заключил соглашение о приобретении 100% корпоративных прав у компании, занимающейся переработкой мяса в Украине, за 14,0 млн. евро ($15,1 млн.).

Об этом сообщается в годовом отчете компании.

Указано, что соглашение было принято 15 апреля 2024 года. К моменту обнародования отчета "МХП" уже произвел оплату в размере €3,5 млн за 24,9% соответствующих корпоративных прав. Ожидается, что соглашение будет завершено до конца 2024 года после выполнения определенных условий, включая одобрение соответствующих регулирующих органов.

Кроме того, 29 декабря 2023 года "МХП" заключил соглашение о приобретении 81% корпоративных прав в бизнесе по разведению птицы и переработке мяса в Албании приблизительно в €16,8 млн ($18,1 млн). Это соглашение также требует одобрения регуляторов.

Ранее антимонопольные органы Албании и Украины разрешили словенскому производителю птицы Perutnina Ptuj, входящей в МХП, и албанской группе Balfin создать в Албании совместное предприятие Perutnina Ptuj Albania. В рамках соглашения оно приобретет ряд местных компаний.

МХП также работает в сферах производства зерновых, подсолнечного масла и мясопереработки. В 2023 году агрохолдинг получил $142 млн чистой прибыли по сравнению с убытком в $231 млн годом ранее при выручке $3,021 млрд.

МХП контролирует 55% украинского рынка курятины

Отметим, что МХП есть ведущим производителем курятины в Украине и одним из основных экспортеров этого продукта в Европейский Союз.

Компания контролирует более 55% украинского рынка курятины, представленной под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский". Холдинг самостоятельно выращивает птицу и крупный рогатый скот.

Также МХП обрабатывает один из крупнейших земельных банков в Украине – около 370 тысяч гектаров в Винницкой Днепропетровской Сумской Киевской Тернопольской Львовской Ивано-Франковской и других областях. Компания занимается выращиванием кукурузы подсолнечника пшеницы сои и рапса.

При этом Косюк владеет 59,7% акций МХП через компанию WTI Trading Limited. Основные производственные мощности группы сосредоточены в Украине, а также она имеет предприятия в Словении, Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговине (через Perutnina Ptuj).

Напомним, в марте 2024 года МХП получил разрешение АМКУ на создание совместного предприятия с Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) – Эр-Рияд (Саудовская Аравия). А в январе АМКУ дал разрешение МХП на покупку компании "Овощная казна", которая реализует свежие овощи и салаты под брендом "Славянка".