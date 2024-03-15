АМКУ дал разрешение МХП на создание совместного предприятия в Саудовской Аравии

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил одному из крупнейших производителей мяса птицы компании МХП создать совместное предприятие с компанией Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Об этом говорится в решении АМКУ, передают Українські Новини.

"Предоставлено разрешение компаниям Desert Hills Veterinary Services Company Limited (г. Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия) и MHP SE (г. Лимасол, Республика Кипр) на создание совместного предприятия в городе Эр-Рияд Королевства Саудовской Аравии", - говорится в сообщении органа.

В сентябре 2023 года стало известно, что МХП подписала соглашение с компанией DHV, дочерней компанией Tanmiah Food Company, о создании совместного предприятия.

Тогда отмечалось, что это партнерство предусматривает объединение усилий DHV и MХП для инвестиции в размере более 200 млн саудовских риалов (около $53 млн) в сельскохозяйственную деятельность с более чем 1 млн родительского поголовья, которое, как ожидается, будет производить около 175 млн инкубационных яиц в год, современный инкубатор и завод по производству комбикормов для домашней птицы. При этом DHV будет владеть 55% акций, а МХП – 45% акций совместного предприятия.

Tanmiah Food Company основана в 1962 году и является одним из ведущих поставщиков свежего мяса птицы, мясных полуфабрикатов и других продуктов переработки мяса, а также корма для животных и товаров для здоровья на Ближнем Востоке. На 30 июня 2023 года Tanmiah управляла 114 фермами, а также 6 инкубаторами, 2 комбикормовыми заводами и 4 заводами первичной переработки (бойнями).

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) принадлежит Юрию Косюку и является ведущим производителем курятины в Украине и одним из основных экспортеров этого продукта в Европейский Союз. Компания контролирует более 55% украинского рынка курятины, представленной под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский". Холдинг самостоятельно выращивает птицу и крупный рогатый скот.

МХП готовится к интеграции в Европейский союз

Как писало Delo.ua в статье "Восстановление, продукты с добавленной стоимостью и подготовка к интеграции с ЕС: как агробизнес усиливает свою конкурентоспособность во время войны", в МХП рассказали, что компания уже готовится к интеграции в Европейский Союз. Для этого компания начала движение в направлении восстановительного производства, что предусматривает экономную обработку почвы, использование органических удобрений, биопрепаратов и другие процессы. Также в 2024 году компания синхронизирует требования по устойчивому развитию к текущей деятельности МХП.

"Мы должны полностью соответствовать нормам ЕС, и мы уже начали активно этим заниматься. Это также касается и других вещей, которые от нас будут требовать партнеры. Например, в ЕС, согласно их стратегии до 2023 года, 25% земель должны быть органическими. Нам нужно к этому готовиться, ведь это сложный и комплексный вопрос", - заявил заместитель председателя правления по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский.

Напомним, в январе АМКУ дал разрешение МХП на покупку компании "Овочева скарбниця", которая реализует свежие овощи и салаты под брендом "Славянка".