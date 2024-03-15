ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Агро
Дата публикации

АМКУ дал разрешение МХП на создание совместного предприятия в Саудовской Аравии

АМКУ дал разрешение МХП на создание совместного предприятия в Саудовской Аравии
Фото: facebook.com/mhpUKR

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил одному из крупнейших производителей мяса птицы компании МХП создать совместное предприятие с компанией Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Об этом говорится в решении АМКУ, передают Українські Новини.

"Предоставлено разрешение компаниям Desert Hills Veterinary Services Company Limited (г. Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия) и MHP SE (г. Лимасол, Республика Кипр) на создание совместного предприятия в городе Эр-Рияд Королевства Саудовской Аравии", - говорится в сообщении органа.

В сентябре 2023 года стало известно, что МХП подписала соглашение с компанией DHV, дочерней компанией Tanmiah Food Company, о создании совместного предприятия.

Тогда отмечалось, что это партнерство предусматривает объединение усилий DHV и MХП для инвестиции в размере более 200 млн саудовских риалов (около $53 млн) в сельскохозяйственную деятельность с более чем 1 млн родительского поголовья, которое, как ожидается, будет производить около 175 млн инкубационных яиц в год, современный инкубатор и завод по производству комбикормов для домашней птицы. При этом DHV будет владеть 55% акций, а МХП – 45% акций совместного предприятия.

Tanmiah Food Company основана в 1962 году и является одним из ведущих поставщиков свежего мяса птицы, мясных полуфабрикатов и других продуктов переработки мяса, а также корма для животных и товаров для здоровья на Ближнем Востоке. На 30 июня 2023 года Tanmiah управляла 114 фермами, а также 6 инкубаторами, 2 комбикормовыми заводами и 4 заводами первичной переработки (бойнями).

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) принадлежит Юрию Косюку и является ведущим производителем курятины в Украине и одним из основных экспортеров этого продукта в Европейский Союз. Компания контролирует более 55% украинского рынка курятины, представленной под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский". Холдинг самостоятельно выращивает птицу и крупный рогатый скот.

МХП готовится к интеграции в Европейский союз

Как писало Delo.ua в статье "Восстановление, продукты с добавленной стоимостью и подготовка к интеграции с ЕС: как агробизнес усиливает свою конкурентоспособность во время войны", в МХП рассказали, что компания уже готовится к интеграции в Европейский Союз. Для этого компания начала движение в направлении восстановительного производства, что предусматривает экономную обработку почвы, использование органических удобрений, биопрепаратов и другие процессы. Также в 2024 году компания синхронизирует требования по устойчивому развитию к текущей деятельности МХП.

"Мы должны полностью соответствовать нормам ЕС, и мы уже начали активно этим заниматься. Это также касается и других вещей, которые от нас будут требовать партнеры. Например, в ЕС, согласно их стратегии до 2023 года, 25% земель должны быть органическими. Нам нужно к этому готовиться, ведь это сложный и комплексный вопрос", - заявил заместитель председателя правления по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский.

Напомним, в январе АМКУ дал разрешение МХП на покупку компании "Овочева скарбниця", которая реализует свежие овощи и салаты под брендом "Славянка".

Автор:
Ольга Колесниченко