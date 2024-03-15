АМКУ дав дозвіл МХП на створення спільного підприємства у Саудівській Аравії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив одному із найбільших виробників м'яса птиці компанії МХП створити спільне підприємство з компанією Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) у місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія).

Про це йдеться в рішенні АМКУ, передають Українськi Новини.

"Надано дозвіл компаніям Desert Hills Veterinary Services Company Limited (м. Ер-Ріяд, Королівство Саудівська Аравія) і MHP SE (м. Лімасол, Республіка Кіпр) на створення спільного підприємства у місті Ер-Ріяд Королівства Саудівської Аравії", - йдеться в повідомленні органу.

У вересні 2023 року стало відомо, що МХП підписала угоду з компанією DHV, дочірньою компанією Tanmiah Food Company, про створення спільного підприємства.

Тоді зазначалося, що це партнерство передбачає об'єднання зусиль DHV та MХП для інвестиції у розмірі понад 200 млн саудівських ріалів (близько $53 млн) у сільськогосподарську діяльність з більш ніж 1 млн батьківського поголів'я, яке, як очікується, вироблятиме близько 175 млн інкубаційних яєць на рік, сучасний інкубатор та завод з виробництва комбікормів для домашньої птиці. При цьому DHV володітиме 55% акцій, а МХП - 45% акцій спільного підприємства.

Tanmiah Food Company заснована у 1962 році і є одним з провідних постачальників свіжого м'яса птиці, м'ясних напівфабрикатів та інших продуктів переробки м'яса, а також кормів для тварин і товарів для здоров'я на Близькому Сході. Станом на 30 червня 2023 року Tanmiah управляла 114 фермами, а також 6 інкубаторами, 2 комбікормовими заводами та 4 заводами первинної переробки (бійнями).

Агрохолдинг Миронівський хлібопродукт (МХП) належить Юрію Косюку і є провідним виробником курятини в Україні та одним із основних експортерів цього продукту до Європейського Союзу. Компанія контролює більше 55% українського ринку курятини, представленої під торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський". Холдинг самостійно вирощує птицю та велику рогату худобу.

МХП готується до інтеграції у Європейський Союз

Як писало Delo.ua у статті "Відновлення, продукти з доданою вартістю та підготовка до інтеграції з ЄС: як агробізнес посилює свою конкурентоспроможність під час великої війни", у МХП розповіли, що компанія вже готується до інтеграції у Європейський Союз. Для цього компанія почала рух у напрямку відновлювального виробництва, що передбачає ощадливий обробіток ґрунту, використання органічних добрив, біопрепаратів та інші процеси. Також у 2024 році компанія синхронізує вимоги по сталому розвитку до поточної діяльності МХП.

"Ми маємо повністю відповідати нормам ЄС, і ми уже почали активно цим займатися. Це також стосується й інших речей, які від нас будуть вимагати партнери. Наприклад, в ЄС, згідно їх стратегії до 2023 року, 25% земель мають бути органічними. Нам треба до цього готуватися, адже це складне і комплексне питання", — заявив заступник голови правління з агробізнесу МХП Сергій Доброгорський.

Нагадаємо, у січні АМКУ дав дозвіл МХП на купівлю компанії "Овочева скарбниця", яка реалізує свіжі овочі та салатами під брендом "Словянка".